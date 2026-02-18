Cuba debe aplicar “cambios muy drásticos pronto”, advierte Estados Unidos

La Administración de Donald Trump advirtió al Gobierno cubano que debe abordar "drásticos cambios muy pronto" y que están pendientes de qué decisiones toman en el futuro próximo ante la grave crisis económica a la que se enfrenta el país. (Lea también: ¿Un acuerdo entre Estados Unidos y Cuba? Donald Trump habla de acercamientos con la isla)

"Son un régimen que está cayendo. El país está derrumbándose y creemos que va en su interés realizar cambios muy drásticos muy pronto", aseguró en rueda de prensa la portavoz de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, quien se remitió a las declaraciones sobre Cuba del secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, y del propio presidente de Estados Unidos, Donald Trump, diciendo que "obviamente queremos ver democracias florecientes y prósperas en todo el mundo, especialmente en nuestro propio hemisferio".

Sin embargo, no concretó ninguna medida que Estados Unidos vaya a poner en marcha. "No estoy dictando ninguna acción que podamos tomar para lograrlo, pero, por supuesto, lo mejor para Estados Unidos es que Cuba sea una democracia verdaderamente libre y próspera", apuntó.



Cuba se enfrenta en este momento a la situación más delicada de los últimos 67 años después de la orden ejecutiva firmada por Trump el pasado 29 de enero. El presidente de Estados Unidos creó un mecanismo de aranceles adicionales sobre importaciones desde países que suministren petróleo crudo o productos refinados, buscando cortar el flujo de energía hacia la isla, que tampoco cuenta ahora con el apoyo del petróleo venezolano tras la detención de Nicolás Maduro en enero.



Reducción del transporte público

El bloqueo ha generado una situación humanitaria tan delicada, que muchos auguran un colapso del sistema y algunos en la isla están optando por transportarse en bicitaxis, triciclos eléctricos o, incluso, se movilizan a pie.



El gobierno comunista ha empezado a aplicar un paquete de medidas de emergencia que restringe la venta de combustible (racionalizó la de gasolina y detuvo la de petróleo) y redujo el transporte público, una actividad que ya estaba muy deprimida por el impacto de la crisis económica.

Con el paso de los días, también se ha reducido el número de taxis privados que circulan en la capital y se ha triplicado el costo del servicio, debido al alza del precio de la gasolina, que ahora se cotiza a cinco dólares por litro en el mercado negro.

Sin otras alternativas para la movilidad, los triciclos eléctricos, con capacidad para entre seis y ocho pasajeros, se han convertido en un salvavidas para la mayoría de los cubanos. (Lea también: Cuba empieza a cerrar hoteles y reubicar turistas ante el desabastecimiento de combustible)



¿Conversaciones secretas?

Así lo ha señalado la página web Axios, citando tres fuentes oficiales anónimas, que sostienen que Marco Rubio mantiene conversaciones en secreto con el nieto de Raúl Castro, Raúl Guillermo Rodríguez Castro, saltándose los canales oficiales con el Gobierno cubano.

Trump indicó a comienzos de febrero que Estados Unidos mantenía conversaciones con Cuba "al más alto nivel", pero el gobierno estadounidense se muestra muy discreto y se niega a ofrecer el más mínimo detalle sobre el contenido y con quién se llevan a cabo.

El Departamento de Estado y la embajada cubana en Washington rehusaron comentar el reporte de Axios.

El objetivo de estas supuestas negociaciones secretas podría ser impulsar una transición inspirada en el "modelo Delcy Rodríguez" de Venezuela.

Raúl Castro, de 94 años, se ha retirado oficialmente de toda función decisoria, pero sigue siendo una figura central del poder y conserva la lealtad de las fuerzas armadas. Sucedió a su hermano Fidel en 2006 y lanzó reformas inéditas, pero sin ceder el poder ni convocar a elecciones.

A mediados de la década de 2010 protagonizó un efímero acercamiento con Estados Unidos, sin que eso desembocara tampoco en una apertura política.

