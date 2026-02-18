Una madre y sus dos hijos fueron atropellados por camioneta a la salida de un jardín infantil

Lo que pretendía ser una salida tranquila y cotidiana a la salida del colegio fue interrumpida abruptamente luego de que una mujer y sus dos hijos fueran atropellados por una camioneta cuando salían de una escuela preescolar, los hechos ocurrieron el pasado viernes en la puerta principal de la Academia Bloom, Estados unidos según la información disponible.



El incidente se registró en un momento habitual de recogida escolar, en medio de esa dinámica, la camioneta impactó a la mujer y a los dos niños, generando escenas de angustia y confusión entre quienes presenciaron el suceso. Aunque las circunstancias exactas del atropello no han sido detalladas por las autoridades, se sabe que el vehículo embistió a la familia justo en la entrada principal del centro educativo.

De acuerdo con la información revelada posteriormente por el medio 12 News, el hecho ocurrió en Freehold, Nueva Jersey y la mujer, identificada como Patrice Pisani, salía del plantel alrededor de las 3:00 de la tarde junto a sus hijos cuando fueron embestidos por una camioneta SUV gris conducida por otro padre que se encontraba recogiendo a un niño en la institución.

La situación quedó registrada en las cámaras de seguridad del colegio, cuyas imágenes evidencian la magnitud del impacto. Según se observa en el video de vigilancia, el hijo menor de Pisani recibió la peor parte del golpe, al punto que uno de los neumáticos del vehículo rebotó sobre su pierna tras el atropello.



Tras el accidente, la mujer y sus dos hijos fueron trasladados para recibir atención médica por las lesiones sufridas. La propia madre confirmó que su hijo menor está siendo tratado por una lesión en la pierna y por quemaduras provocadas por el automóvil durante el impacto.



Por su parte, la propietaria de la Academia Bloom, Jill Howard, se pronunció sobre lo ocurrido mediante un comunicado oficial en el que lamentó profundamente el incidente. “Estamos profundamente entristecidos por este incidente. Si bien agradecemos que la lesión no haya sido más grave, seguimos comprometidos con la seguridad y el bienestar de nuestros estudiantes, familias y personal”, expresó.

Mientras avanzan las investigaciones para esclarecer completamente cómo ocurrió el atropello, el hecho deja en evidencia la vulnerabilidad que existe en las entradas de los colegios durante las horas de mayor movimiento.

Afortunadamente la familia se encuentra fuera de peligro, sin embargo, tanto la madre como los dos pequeños se encuentran recuperando de sus heridas.

HEIDY ALEJANDRA CARREÑO BELTRAN

NOTICIAS CARACOL

Hcarrenb@caracoltv.com.co