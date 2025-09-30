Asesinaron a Micky Hair, estilista de Ángela Aguilar, en México: ella publicó emotivo mensaje

El mundo de la farándula en México sufrió una nueva y desconcertante pérdida. Se trata de Miguel Ángel de la Mora, conocido popularmente como ‘Micky Hair’, uno de los estilistas más reconocidos del país, por tener entre su clientela a grandes personalidades, entre ellas Ángela Aguilar, de quien además era un gran amigo.

Lo más doloroso de la situación es que, según han reportado las autoridades mexicanas, Miguel Ángel fue asesinado en la noche del 29 de septiembre, cuando hombres armados llegaron a su salón de belleza ubicado en Polanco, Ciudad de México, y lo atacaron hasta quitarle la vida.



¿Cómo ocurrieron los hechos?

De acuerdo con los reportes oficiales de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC), en la noche del lunes dos hombres llegaron al salón ubicado en un exclusivo sector de Ciudad de México y atacaron al estilista cuando este salía de su establecimiento. Específicamente lo abordaron en en el cruce de Presidente Masaryk y Moliere, en la alcaldía Miguel Hidalgo.

Ante el ataque armado que alertó a los vecinos, se hizo un llamado de alerta a las autoridades. A pesar de que al lugar llegaron rápidamente los paramédicos para atender al estilista herido, Miguel Ángel perdió la vida en el lugar de los hechos.



Las autoridades abrieron una investigación para establecer quiénes son los respnsables del crimen y, además, sus motivaciones. A través de X el alcalde de Miguel Hidalgo, Mauricio Tabe, aclaró que: "No se trató de un asalto, sino que fue un ataque directo". El caso se encuentra en manos de la coordinación entre la SSC y la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJ-CDMX).

Aunque ninguna autoridad ha confirmado esta versión, en redes sociales se señala que el joven estilista mexicano ‘Micky Hair' habría sido atacado por haberse negado a pagar una extorsión conocida como "cobro de piso".



Mensaje de Ángela Aguilar por asesinato de su estilista Micky

Ángela Aguilar, una de sus principales clientes y amigas, publicó un conmovedor mensaje en redes sociales tras la noticia del fallecimiento del estilista. "Qué duro es aceptar que ya no estás, Micky. Contigo nunca fue solo el peinado. Me acompañaste en el proceso de cambiar mi imagen, me diste seguridad cuando más lo necesitaba y estuviste ahí incluso en los momentos en los que me daba miedo salir o que me vieran".

En su mensaje la cantante dejó ver la relación que había logrado con Miguel Ángel, que iba mucho más allá de cliente y estilista, sino que con su trabajo Micky había logrado darle confianza en momentos complicados para la artista.

"Siempre encontraste la manera de hacerme sentir cómoda y de impulsarme a seguir adelante”, escribió Ángela sobre el dueño del salón.

Finalmente, Ángela Aguilar señaló aquellas cosas que más recordará de su estilista. "Tu obsesión con el gimnasio, tu amor por los viajes y tus ganas constantes de crecer son recuerdos que se quedan conmigo. Gracias por tu amistad, por tus consejos y por estar a mi lado en cada etapa. Vuela alto, Micky, siempre te vamos a extrañar".



¿Quién era Micky Hair?

Miguel Ángel de la Mora, más conocido como Micky Hair, fue un reconocido estilista mexicano que se convirtió en una de las figuras más influyentes dentro del mundo de la moda y el entretenimiento en su país. Con una carrera de varias décadas, trabajó con celebridades, conductores de televisión y personalidades del espectáculo que confiaban en su talento para transformar su imagen frente a las cámaras.

Su reconocimiento no solo se debía a la técnica y creatividad con las tijeras, sino también a la cercanía que generaba con sus clientes, muchos de ellos estrellas de la televisión y la música. Con una personalidad carismática y una visión moderna de la belleza, Micky Hair consolidó una trayectoria que lo hizo trascender más allá de un simple peluquero, convirtiéndose en un aliado estratégico de quienes necesitaban proyectar seguridad y elegancia en escenarios públicos.

