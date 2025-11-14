Impactante video | Reportan fuerte explosión en provincia de Buenos Aires, Argentina: esto se sabe

Una fuerte explosión se registró en la noche de este viernes 14 de noviemnbre en una provincia de Buenos Aires, Argentina. Aunque no se conocen las causas del incidente, se sabe que la onda expansiva provocó daños de estructuras hasta en un radio de 4 kilómetros a la redonda. Se estima preliminarmente que la nube de humo tras la fuerte explosión alcanzó los 20 metros.

Síganos en nuestro WhatsApp Channel , para recibir las noticias de mayor interés

#LoÚltimo | Registran fuerte explosión cerca a Buenos Aires, Argentina. Esto es lo que se sabe.



Siga la señal de Noticias Caracol En Vivo en https://t.co/yqNEZK7rZ3 pic.twitter.com/8QKwf8UF71 — Noticias Caracol (@NoticiasCaracol) November 15, 2025

Noticia en desarrollo...