Trump dijo, sobre operaciones cerca de Venezuela: "Ya me decidí, pero no puedo decirles qué será"

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo este viernes 14 de noviembre ya haber tomado una decisión al ser cuestionado por periodistas sobre sus reuniones en torno a Venezuela y sus siguientes acciones militares.

Trump respondió "ya me decidí, pero no puedo decirles qué será", cuando una periodista le cuestionó sobre las varias reuniones que ha sostenido con el Pentágono sobre las acciones militares desplegadas en el Caribe cerca de Venezuela.

Las breves palabras del presidente, capturadas en audio por una reportera, tuvieron lugar en su caminata rumbo al avión presidencial en el cual salió esta tarde de Washington D.C. rumbo a Florida para pasar el fin de semana.



Una hora antes de su salida de la Casa Blanca, el Washington Post reveló en exclusiva que el mandatario había estado reunido con el secretario de Guerra, Pete Hegseth, y otras autoridades del Pentágono para discutir "una serie de opciones" puestas sobre la mesa para avanzar con la estrategia militar contra Venezuela.



El diario capitalino citó a un funcionario bajo anonimato que afirmó que las fuerzas desplegadas en el Caribe estaban esperando órdenes para atacar y responder a nuevos operativos.



El mismo funcionario dijo que Trump es "muy bueno para mantener la ambigüedad estratégica, y algo que hace muy bien es no dictar ni transmitir a nuestros adversarios lo que quiere hacer a continuación".

Además, el Comando Sur publicó un nuevo video de otra embarcación en el Caribe siendo eliminada con cuatro supuestos narcotraficantes a bordo, quienes fueron "asesinados", según la publicación en X.

Desde el jueves, la Administración Trump ha enmarcado su despliegue militar cerca de Venezuela bajo el nombre de Lanza del Sur, una misión que ha generado incertidumbre por no conocer detalles de sus alcances y que, de acuerdo con Hegseth, tiene como objetivo eliminar las drogas que son traficadas rumbo a territorio norteamericano.



"Detengan la guerra, no a la guerra"

Entretanto, Nicolás Maduro pidió al pueblo de EE. UU. que pare "la mano enloquecida de quien ordena bombardear".

"Es al pueblo de los Estados Unidos a quien me dirijo en este momento: paren la mano enloquecida de quien ordena bombardear, matar y llevar una guerra a Sudamérica, al Caribe. Detengan la guerra, no a la guerra", manifestó Maduro por el canal estatal Venezolana de Televisión (VTV) en un encuentro de juristas, reunidos en Caracas contra el despliegue militar de EE. UU. en el Caribe.

En este sentido, pidió a los estadounidenses "jugar un papel estelar" en este momento "para detener lo que pudiera ser una tragedia" para "toda América".

"¿Queremos otra Gaza ahora en Suramérica? ¿Qué dice el pueblo de Estados Unidos? (...) Déjenme decirles que no. Aquí triunfará la paz", expresó el líder chavista.

Sin aludir a la operación Lanza del Sur, Maduro afirmó que Venezuela está en la "lucha por la paz y la soberanía" y manifestó que espera que se establezca un plan de acción junto a juristas del mundo para "proceder al conjunto de demandas y acciones internacionales en defensa al derecho a la paz de Venezuela" y Suramérica.



Nuevos ejercicios militares en Trinidad y Tobago

El Comando Sur publicó en X una fotografía del USS Gerald Ford, flanqueado por otros tres destructores, un avión de vigilancia y ocho cazas en formación.

"El Grupo de Ataque de Portaaviones Doce muestra su propósito: disuadir redes ilícitas, interrumpir amenazas transnacionales, proteger el Caribe y defender el territorio nacional", dice el texto que acompaña la imagen.

Trinidad ha expresado su apoyo a la presencia estadounidense en el Caribe.

