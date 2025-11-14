En vivo
Noticias Caracol  / MUNDO  / Sube la tensión entre China y Japón por Taiwán luego de que Pekín presentara una queja diplomática

Sube la tensión entre China y Japón por Taiwán luego de que Pekín presentara una queja diplomática

Japón defendió una posible intervención militar en Taiwán, a lo que se suma la decisión del Departamento de Estado de EE. UU. de dar luz verde a un plan de venta a la isla de repuestos y piezas de reparación.

Por: EFE
Actualizado: 14 de nov, 2025
Estados Unidos aprueba vender repuestos a Taiwán
AFP

