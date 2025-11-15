Trump mencionó a Colombia cuando se refirió a sus planes militares en Venezuela

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró que ya decidió qué hará en Venezuela en medio de su gran despliegue militar en el Caribe, aunque se abstuvo de dar detalles sobre las reuniones que ha sostenido con altos funcionarios. También se refirió a nuestro país. (Lea también: Lo que se sabe del "Lanza del Sur", la operación militar de EE. UU. en plena tensión con Venezuela)

Sus palabras se oyeron a bordo del avión presidencial Air Force one, camino a Florida, donde indicó que “los planes militares de Estados Unidos en nuestra región se cocinan a fuego lento”.

El anuncio llega un día después de que el Gobierno informara sobre una nueva fase en sus operaciones contra el narcotráfico en el Pacífico y el Caribe con la llegada a la región del portaviones más grande del mundo, el USS Gerald Ford.



“No puedo decirte qué será”

En medio del vuelo, una reportera le preguntó: “Señor, usted ha tenido muchas reuniones sobre Venezuela. ¿Podría decirnos si ya ha decidido qué medidas tomará?”.



Trump contestó: “Ya me he decidido, más o menos. No puedo decirte qué será, pero más o menos ya lo he hecho”. Luego añadió que su administración ha “avanzado mucho con Venezuela en cuanto a detener el flujo de drogas, pero aún tenemos un problema con México y con Colombia. El flujo de drogas hacia nuestro país ha disminuido considerablemente, como pueden imaginar”.



En las últimas semanas, Washington ha desplegado buques de guerra, aviones de combate y miles de soldados en América Latina. Además, ha lanzado ataques contra 21 supuestas narcolanchas con un saldo de al menos 80 muertos.

El USS Gerald Ford, el portaviones más grande del mundo, llegó al Caribe el martes 11 de noviembre con el objetivo declarado de ayudar a combatir el tráfico de narcóticos en la región. Washington anunció también que conducirá nuevos ejercicios militares con ese propósito junto a su aliada Trinidad y Tobago la próxima semana, según la Cancillería del país caribeño.



La reacción de Maduro: “Guerra no, paz y vida”

Caracas teme que este despliegue estadounidense, que también incluye aviones de combate furtivos F-35 enviados a Puerto Rico y buques de la Armada en esas aguas, sea un complot y desemboque en un ataque en suelo venezolano.

La cadena CBS News citó el miércoles a múltiples fuentes que afirmaron que altos mandos militares presentaron a Trump opciones actualizadas para posibles operaciones en Venezuela, incluyendo ataques terrestres.

El 2 de noviembre, el magnate republicano restó importancia a la posibilidad de entrar en guerra con Venezuela, pero dijo que los días de Nicolás Maduro, a quien acusa de ser un narcotraficante, están contados.

También anunció que considera comprar bombarderos F-35 a arabia saudita y que probará armas nucleares como lo hacen otros países, tales como Corea del Norte o Irán.

Desde Venezuela, Maduro pidió una vez más desescalar las tensiones: “Peace, peace, peace es la orden. The order is the peace. War no, death no. Peace, live, and love. Paz y vida y amor. No al odio, no a la guerra (Paz, paz, paz es la orden. Guerra no, muerte no)”.

"¿Queremos otra Gaza ahora en Suramérica? ¿Qué dice el pueblo de Estados Unidos? (...) Déjenme decirles que no. Aquí triunfará la paz", expresó en una transmisión del canal estatal Venezolana de Televisión (VTV).

En su discurso, Maduro pidió al pueblo estadounidense, sin hacer alusión específica a algún nombre, detener "la mano enloquecida de quien ordena bombardear, matar y llevar una guerra" a Suramérica y al Caribe.

Ante las amenazas, el líder chavista ordenó la entrega de armas en los estados fronterizos, como ya sucedió en el estado del Táchira, donde milicianos y civiles ya cuentan con dotación militar, según dijo un jefe militar venezolano. Se estima que el pie de fuerza en ese estado fronterizo es de 13 mil efectivos.

La ONU ha tachado de violación al derecho internacional los ataques de Washington a las embarcaciones en el Caribe y el Pacífico, que se han cobrado la vida de más de ochenta personas.

En medio de la creciente tensión en el Caribe también se pronunció la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América (ALBA), que alertó sobre "una desestabilización sin precedentes" en la región si EE.UU. diera "el salto" hacia un "movimiento militar de agresión".

Ese bloque está integrado por Venezuela, Cuba, Nicaragua, Dominica, Antigua y Barbuda, San Vicente y las Granadinas, San Cristóbal y Nieves, Granada, Santa Lucía y Bolivia, este último país suspendido.

