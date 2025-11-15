En vivo
Noticias Caracol En Vivo
Síguenos en::
Tendencias:
MENORES MUERTOS EN BOMBARDEO DE GUAVIARE
METRO DE BOGOTÁ
EXPLOSIÓN ARGENTINA
RICARDO GONZÁLEZ
JAMES RODRÍGUEZ
SELECCIÓN COLOMBIA
LUIS DÍAZ

Publicidad

Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
Ahora no
Activar

Publicidad

Cabezote sección Mundo Noticias Caracol 2025 DK
Noticias Caracol  / MUNDO  / Trump mencionó a Colombia cuando se refirió a sus planes militares en Venezuela

Trump mencionó a Colombia cuando se refirió a sus planes militares en Venezuela

El presidente de EE. UU. dijo que ya decidió qué medidas tomará ahora en la nación suramericana y luego habló de Colombia y México en su ofensiva contra el narcotráfico.

Por: Sandra Soriano Soriano
Actualizado: 15 de nov, 2025
Comparta en:
Trump mencionó a Colombia cuando se refirió a sus planes militares en Venezuela

Publicidad

Publicidad

Publicidad