Buena nueva para la salud del papa Francisco: pudo dormir sin ventilación mecánica no invasiva

El papa Francisco consiguió dormir la pasada noche en el hospital sin recurrir a la ventilación mecánica no invasiva, es decir, sin la máscara de oxígeno, según informaron este martes fuentes de la Santa Sede.

Se trata de una "buen paso" que debe ser interpretado con "prudencia" porque sus médicos insisten en que sus condiciones clínicas siguen siendo "complejas dentro de la estabilidad".

Francisco, de 88 años, está ingresado desde el 14 de febrero en el Gemelli a causa de una neumonía bilateral y, aunque ha pasado por cuatro crisis difíciles, en las últimas semanas ha experimentado una lenta y gradual mejoría, saliendo del "peligro inminente".

Su terapia, entre otras cosas, consiste en recibir altos flujos de oxígeno durante el día con cánulas nasales y someterse durante la noche a la ventilación mecánica no invasiva, la mascarilla.

Sin embargo, anoche no la usó, sino que recibió oxígeno a través de las cánulas. Las fuentes subrayan que no se trata de un retiro definitivo de la mascarilla, sino de una "reducción progresiva" de su uso.

En la jornada de este martes, tras 33 días hospitalizado, el papa ha proseguido con su terapia farmacológica, se ha ejercitado con la fisioterapia respiratoria y motora y se ha dedicado a la oración y a algunas tareas laborales.

Dada su estabilidad, los médicos que tratan a Francisco ya no publican boletines diarios sobre su estado y el próximo se espera a partir de las 19:00 horas locales (18:00 GMT) de mañana miércoles.

Por otro lado, la Oficina de Prensa vaticana no confirmó si el papa podrá recibir a los reyes del Reino Unido, Carlos III y Camila, que viajarán a Roma y Ravena (norte) del 7 al 10 de abril. El Palacio de Buckingham ha informado de que la visita de los monarcas al Vaticano sigue adelante y que tendrá lugar el próximo 8 de abril, "claramente dependiendo" de la salud del pontífice.

El Papa Francisco durante la audiencia general semanal el 12 de febrero de 2025 en la sala Pablo VI del Vaticano. FILIPPO MONTEFORTE/AFP

Francisco sigue trabajando

En el hospital, Francisco ha trabajado cuando ha podido, mientras alternaba el descanso con la oración. Esto incluyó que escribiera una carta divulgada el martes mientras continúa hospitalizado en Roma, en la que pidió el fin de los conflictos armados en el mundo.

"Tenemos que desarmar las palabras, para desarmar las mentes y desarmar la Tierra. Hay una gran necesidad de reflexión, de calma, de sentido de la complejidad", escribió el pontífice argentino de 88 años al director de uno de los diarios de referencia de Italia, Il Corriere della Sera, en una carta fechada el 14 de marzo.

"La guerra parece aún más absurda (...) en los momentos de enfermedad (...) La fragilidad humana tiene el poder de hacernos más lúcidos frente a lo que dura y lo que pasa, lo que hace vivir y lo que hace morir", sostiene, destacando que las armas "devastan a las comunidades y el medioambiente, sin ofrecer solución de los conflictos".

En el texto, el papa lanza también un llamado a los periodistas, "a todos aquellos que consagran su trabajo e inteligencia a informar", pidiéndoles que "capten toda la importancia de las palabras".

"Nunca son solo palabras: son hechos que estructuran los entornos humanos. Pueden unir o dividir, servir a la verdad o abusar de ella", insiste.

A su vez, "las religiones pueden apoyarse en la espiritualidad de los pueblos para reavivar el deseo de fraternidad y de justicia, la esperanza de la paz", concluye.

A pesar de su evolución, se sigue especulando con la posibilidad de que abandone el cargo debido a su fragilidad, siguiendo los pasos de su predecesor, Benedicto XVI. Pero el Secretario de Estado, Pietro Parolin, número dos del Vaticano, afirmó el lunes que en ningún momento se ha planteado su renuncia: "No, no, no, en absoluto", respondió de manera rotunda.

AGENCIA EFE / AGENCIA AFP

EDITADO POR MANUELA HERNÁNDEZ PERDOMO

PERIODISTA DIGITAL DE NOTICIAS CARACOL