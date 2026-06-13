Capturan a influencer señalada de usar redes sociales para vender sustancias ilícitas

Las autoridades de Paraguay capturaron a una joven de 24 años que presuntamente utilizaba sus redes sociales para promocionar y coordinar la venta de drogas. La detención se produjo durante un allanamiento realizado en una vivienda del barrio San Juan de Asunción.

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Fue capturada tras un allanamiento realizado por agentes de la Secretaría Nacional Antidrogas (Senad) en una vivienda ubicada en el barrio San Juan de la capital paraguaya. Según la información entregada por las autoridades, el procedimiento permitió desarticular un punto de distribución de drogas que generaba preocupación entre los habitantes del sector debido a los problemas asociados al consumo y al microtráfico.

La capturada fue identificada como Mónica Dahiana Bóveda Báez, de 24 años. De acuerdo con las investigaciones preliminares mencionada por los medios locales, mantenía una activa presencia en redes sociales y, presuntamente, aprovechaba ese alcance digital para contactar clientes y coordinar la comercialización de sustancias ilícitas.



Las autoridades sostienen que las plataformas virtuales habrían sido una pieza clave dentro de la actividad investigada. Por ello, además de los elementos hallados durante el allanamiento, la Fiscalía busca establecer el alcance de las operaciones que, presuntamente, se desarrollaban mediante canales digitales.



El operativo estuvo a cargo del fiscal César Sosa, integrante de la Unidad Especializada en la Lucha contra el Narcotráfico, quien coordinó las diligencias junto con agentes de la Senad.

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Durante la intervención, los investigadores encontraron diferentes tipos de sustancias estupefacientes, además de dinero en efectivo, dispositivos móviles y armamento.

Según el reporte oficial, fueron incautados 261,6 gramos de marihuana, 23,7 gramos de pasta base de cocaína y 6 gramos de clorhidrato de cocaína.

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Las autoridades destacaron especialmente el decomiso de la pasta base de cocaína, al señalar que la cantidad encontrada equivaldría aproximadamente a 165 dosis que ya fueron retiradas de circulación.

Asimismo, durante el procedimiento fueron halladas armas de fuego, municiones y varios teléfonos celulares que ahora hacen parte del material probatorio dentro de la investigación.

"Hemos encontrado droga, marihuana, pasta base y otras evidencias que indicarían que, efectivamente, se estaba comercializando sustancia prohibida", señalaron las autoridades.

Aspirante a influencer detenida por microtráfico.



Utilizaba las redes sociales para promocionar y concretar la venta de drogas.



Agentes Especiales de la SENAD desarticularon el punto de distribución que operaba en el barrio San Juan de Asunción.#SUMAR #GobiernoDelParaguay pic.twitter.com/JH9HfyjIZd — SENAD - Paraguay (@senad_paraguay) June 11, 2026

Uno de los aspectos que más llama la atención de este caso es el presunto uso de redes sociales para facilitar la distribución de drogas.

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Además en redes sociales especificaron que "utilizaba las redes sociales para promocionar y concretar la venta de drogas".

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De acuerdo con la hipótesis de los investigadores, la joven no solo empleaba sus perfiles digitales para compartir contenido personal, sino que también habría utilizado estas plataformas como una "vitrina" para promocionar sustancias ilícitas y coordinar posibles transacciones.

Por esta razón, la Fiscalía concentra ahora parte de sus esfuerzos en revisar la actividad digital de la capturada y analizar los dispositivos electrónicos incautados durante el operativo.

El objetivo es determinar si existían más personas involucradas en la presunta red de distribución y establecer el alcance de las actividades investigadas.

Otro de los hallazgos reportados por las autoridades ocurrió dentro de la vivienda allanada, donde fueron localizados varios menores de edad.

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Según la información entregada por los investigadores, los adolescentes aparentemente habrían acudido al lugar para adquirir o consumir sustancias estupefacientes.

Tras el procedimiento, todos fueron puestos a disposición de sus padres, familiares o tutores.

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El fiscal César Sosa también señaló que la colaboración de la comunidad resultó importante para el avance de las investigaciones. Según explicó, varios vecinos se acercaron de manera anónima para suministrar información sobre otros lugares donde presuntamente podrían estarse comercializando drogas en la zona.

HEIDY ALEJANDRA CARREÑO BELTRAN

NOTICIAS CARACOL

Hcarrenb@caracoltv.com.co