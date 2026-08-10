Estos son los países que han expresado su solidaridad a Colombia: EE. UU. dará US$15,5 millones

A las 7:34 de la mañana de este lunes 10 de agosto, las principales ciudades del oeste del país vivieron momentos de pánico, con miles de personas evacuadas y decenas de edificaciones derrumbadas por un terremoto en Colombia de 7,4, el más fuerte de la última década, según informó el Servicio Geológico de Colombia (SGC).

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Chocó, Valle del Cauca, Caldas y Risaralda fueron los departamentos más afectados por el seísmo que ha dejado más de un centenar de fallecidos y decenas de inmuebles averiados y colapsados. La emergencia llevó a que varios países expresaran su solidaridad y ofrecieran ayuda para rescatar a quienes quedaron atrapados en los escombros, así como insumos y dinero para que los damnificados puedan recuperar lo que perdieron con el movimiento telúrico. (Lea también: ¿Por qué se han dado tantas réplicas del fuerte temblor en Chocó de este lunes 10 de agosto de 2026?)



Estados Unidos

El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, dijo en redes sociales que la Administración de Donald Trump está monitoreando de cerca la situación y que "está lista para apoyar" al pueblo colombiano y al Gobierno del presidente, Abelardo de la Espriella. Instó, además, a los ciudadanos estadounidenses que se encuentran en Colombia a inscribirse en la página web del Departamento de Estado y a seguir las cuentas en redes sociales de la Embajada en Bogotá para obtener asistencia e información.

Posterior a esto, el país norteamericano informó que brindará una ayuda de 15,5 millones de dólares destinados a refugio de emergencia, alimentos, protección y evaluaciones de los daños causados por el sismo. La ayuda económica fue informada por el Departamento de Estado en su cuenta de X, donde expresó su solidaridad con el pueblo colombiano y afirmó que está preparado para apoyar al Gobierno del presidente Abelardo de la Espriella mientras se evalúan las necesidades sobre el terreno.



ONU

El secretario general de la ONU, António Guterres, afirmó a través de su portavoz adjunto que el organismo está "preparado" para prestar asistencia a Colombia "en lo que sea necesario". El vocero adjunto de Guterres, Farhan Haq, en su rueda de prensa diaria desde Nueva York, agregó: "Nuestros pensamientos están con todas las personas que han sufrido como consecuencia de este terremoto y estamos preparados para ayudar en lo que sea necesario". (Lea también: Terremoto en Colombia: dónde donar dinero, alimentos y ayudas para los afectados)



Comunidad Andina

En un comunicado compartido en sus redes sociales, la Comunidad Andina expresó su "profunda solidaridad con el pueblo y el Gobierno de Colombia" ante el sismo. El bloque suramericano transmitió además sus más sentidas condolencias a las familias de las personas fallecidas y expresó sus deseos de pronta recuperación a quienes resultaron heridos y "a todos aquellos que se han visto afectados por esta lamentable emergencia". Destacó que Colombia es parte fundamental de la Comunidad Andina y, ante momentos de especial dificultad, "los lazos de fraternidad y solidaridad que unen a nuestros pueblos cobran aún mayor significado". En tal sentido, anunció la activación de los mecanismos de cooperación que, en el marco del Comité Andino para la Prevención y Atención de Desastres, "reafirman nuestra unidad y nos fortalecen frente a la adversidad".



Venezuela

"El Gobierno venezolano, a través de los mecanismos de cooperación bilateral y de los organismos de protección civil, pone a disposición del Gobierno colombiano el envío de grupo de rescatistas y de ayuda humanitaria necesaria dentro del marco del respeto pleno a su soberanía y autodeterminación", dice el comunicado oficial del país vecino. En el texto, publicado en redes sociales por el canciller venezolano, Félix Plasencia, la Administración de la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, expresó su "más profunda solidaridad y fraternidad" con el pueblo colombiano y el Gobierno del mandatario Abelardo de la Espriella. "Ante esta adversidad que afecta a nuestros hermanos colombianos, Venezuela se solidariza con las familias de las víctimas y con todos aquellos que han sufrido daños y pérdidas materiales. Reafirmamos nuestro compromiso con los lazos de hermandad, cooperación y unidad latinoamericana que nos unen como pueblos vecinos", dijo.



México

La presidenta Claudia Sheinbaum ofreció. “por supuesto, todo el apoyo que requiera, si es necesario, el pueblo de Colombia, ahí vamos a estar”.



Chile

El presidente de Chile, José Antonio Kast, expresó a través de su cuenta en X "toda nuestra solidaridad con el pueblo colombiano tras el fuerte terremoto que afectó al occidente del país. Chile conoce el dolor y el desafío que dejan los sismos. Estamos disponibles para apoyar en lo que Colombia necesite".



El Salvador

El presidente Nayib Bukele, en un mensaje en X, dijo que "Colombia cuenta con equipos de emergencia y rescate en las zonas afectadas", y que está confiando "en su capacidad para responder ante esta emergencia. Sin embargo, desde El Salvador estamos en comunicación y listos para apoyar de inmediato con nuestros equipos de rescate, médicos, paramédicos, insumos o cualquier otra ayuda que nuestros hermanos colombianos consideren necesaria". Expresó además estar "siguiendo de cerca las consecuencias del fuerte terremoto que golpeó" a Colombia, y pidió que "Dios proteja" a ese país "y dé fortaleza a su pueblo. Nuestras oraciones están con las familias de quienes perdieron la vida, con los heridos y con todos los colombianos que hoy atraviesan momentos difíciles".



Ecuador

El presidente Daniel Noboa escribió en sus redes sociales: "Toda nuestra solidaridad con Colombia y con las familias afectadas por el sismo de esta mañana", y agregó "Colombia, Ecuador está con ustedes". El gobernante puso a disposición el equipo USAR: 47 rescatistas, canes especializados y equipos con autonomía para operar durante 7 días. "Estamos listos para movilizarnos cuando lo requieran", finalizó el jefe de Estado.



Bolivia

"Bolivia lamenta profundamente la pérdida de vidas humanas y expresa sus más sentidas condolencias a las familias de las víctimas, así como sus deseos de pronta recuperación a las personas heridas y su solidaridad con las comunidades afectadas", manifestó el Ministerio de Relaciones Exteriores, a través de un comunicado oficial. La Cancillería indicó que "se mantiene atenta a la evolución de la emergencia" y también que "mantiene habilitados sus canales de asistencia consular para la atención de los connacionales bolivianos residentes o en tránsito en territorio colombiano".



Perú

La presidenta Keiko Fujimori expresó su "solidaridad con el pueblo colombiano ante el terremoto registrado hoy. Lamento profundamente las pérdidas y hago llegar mis condolencias a las familias que hoy atraviesan este difícil momento". La gobernante peruana se dirigió luego a su homólogo colombiano, Abelardo de la Espriella, "y a todo el pueblo de Colombia", para hacerles llegar la "disposición para ayudar" ante esta emergencia. "El Perú está con ustedes", remarcó.



Paraguay

"El Paraguay expresa su solidaridad al pueblo y al Gobierno de la República de Colombia por los efectos del sismo registrado el día de hoy. Extiende sus condolencias a las familias afectadas y manifiesta sus mejores deseos de pronta recuperación de las zonas alcanzadas", dijo el Ministerio de Relaciones Exteriores paraguayo en su cuenta en la red social X. Asimismo, la Cancillería recordó los "sentimientos de fraternidad" de Paraguay hacia Colombia, a la que históricamente ha considerado una "nación hermana". De igual forma se manifestó el presidente del Congreso paraguayo, Basilio Núñez, quien en sus redes sociales dijo sentir un "profundo pesar" por las víctimas y sus familias.



Cuba

"Expresamos sentidas condolencias al pueblo y al gobierno de Colombia, ante la pérdida de vidas humanas, heridos y graves daños ocasionados por el sismo de gran magnitud que tuvo lugar en el Departamento del Chocó", escribió el ministro de Relaciones Exteriores de Cuba, Bruno Rodríguez, en las redes sociales. En su mensaje, el jefe de la diplomacia cubana afirmó que "cuente el hermano pueblo colombiano con la solidaridad y disposición de Cuba en estos momentos de dolor".



Panamá

El presidente José Raúl Mulino manifestó "Nuestra solidaridad con Colombia. En lo que se requiera estamos dispuestos a colaborar dentro de nuestra capacidad. Ánimo a todos".



Honduras

"Expreso mi solidaridad con Colombia ante el fuerte sismo registrado este lunes", escribió el presidente Nasry 'Tito' Asfura en su cuenta de X. Desde Honduras "elevamos nuestras oraciones por las familias afectadas y por quienes hoy enfrentan momentos de angustia y dolor", añadió. "Nuestra solidaridad y fraternidad con Colombia en esta difícil situación", subrayó el jefe de Estado hondureño, quien asistió a la investidura del presidente De la Espriella.



Guatemala

"Estamos siguiendo con mucha preocupación y pesar la situación que ha generado el sismo de esta mañana en la república de Colombia", afirmó el mandatario Bernardo Arévalo de León en el marco de su habitual rueda de prensa de los lunes en el Palacio Nacional de la Cultura, sede del Gobierno que preside desde 2024. "Le enviamos al presidente Abelardo de la Espriella y al pueblo colombiano en nombre propio y del pueblo de Guatemala, toda nuestra solidaridad", agregó.



Nicaragua

"En estos momentos trágicos enviamos a ustedes, a nombre del pueblo nicaragüense y en nuestro propio nombre, nuestra solidaridad y oraciones, confiando en Dios que muy pronto se recuperará la normalidad", escribieron los esposos y copresidentes Daniel Ortega y Rosario Murillo en una carta.



Ucrania

El presidente Volodimir Zelenski manifestó "nuestras condolencias a las familias de aquellos que han perdido sus vidas y a todos los afectados. Toda pérdida de vida es trágica. Expresamos nuestro completo apoyo y solidaridad al pueblo de Colombia y a todos los impactados por este desastre. Instamos a que todos los que en el mundo puedan apoyar a la gente y países afectados ahora den un paso al frente y ayuden".



España

El presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, trasladó "todo nuestro cariño y solidaridad con el pueblo colombiano tras el terrible terremoto que ha golpeado al país", y aseguró que el pensamiento de España está "con las víctimas, sus familias y todas las personas afectadas".



Italia

El ministro de Asuntos Exteriores de Italia, Antonio Tajani, expresó su "más sincera solidaridad" con el pueblo colombiano. "También en nombre del Gobierno italiano, mi más sincera solidaridad con toda la población colombiana en este momento de gran dolor". A las muestras de apoyo se sumó la primera ministra italiana, Giorgia Meloni, quien afirmó leer "con inquietud las últimas noticias sobre el violento terremoto. En estos momentos difíciles, Italia se solidariza con el pueblo colombiano, con las familias afectadas y con todos aquellos que participan en las operaciones de rescate y asistencia".



República Dominicana

"Lamentamos profundamente las víctimas y los daños ocasionados, y seguimos de cerca la evolución de esta situación", indicó la Cancillería dominicana en un mensaje en su cuenta de la red social X. Además, el presidente Luis Abinader expresó a través de dicha red social su "más profunda solidaridad" con Colombia. "Nuestros pensamientos y oraciones están con las víctimas, sus familias y todas las comunidades que atraviesan estos momentos difíciles", añadió en nombre del pueblo dominicano. Asimismo, aseguró que la República Dominicana "está junto a Colombia" y "permanece" dispuesta a brindar el apoyo y la asistencia "que sean necesarios".



Costa Rica

"El Gobierno y el pueblo de la República de Costa Rica expresan sus más profundos sentimientos de solidaridad al Gobierno y al pueblo de Colombia ante la emergencia provocada por el terremoto", indica un comunicado del Ministerio de Relaciones Exteriores.



Portugal

"En su nombre personal y en nombre del pueblo portugués, el Presidente de la República manifiesta su solidaridad con el pueblo colombiano, presentando sentidas condolencias a las familias de las víctimas y transmitiendo el deseo de una rápida recuperación a todos los heridos", escribió el gabinete de António José Seguro en un comunicado.



Suiza

El presidente Guy Parmelin escribió en su cuenta de X: "Nuestros pensamientos están con el pueblo de Colombia tras el terremoto que ha sacudido hoy el país. Seguimos de cerca la situación y estamos preparados para prestar apoyo si fuera necesario".



Israel

A través de su canciller, Gideon Saar, expresó su "preocupación" por lo ocurrido y confirmó que ofreció a su homólogo, Omar Bula Escobar, "toda la asistencia que Israel pueda brindar, Israel está preparado para ayudar a Colombia en todo lo que sea necesario. Mis pensamientos y oraciones están con el pueblo colombiano en estos difíciles momentos". Poco después, agradeció al recién investido presidente de Colombia, Abelardo de la Espriella, la decisión de su gobierno de reconocer la soberanía israelí sobre los Altos del Golán ocupados, calificándola de "histórica". El jefe de la diplomacia israelí extendió también su agradecimiento a su par colombiano por la "cooperación y el trabajo profesional" entre ambas delegaciones. "Israel es un país pequeño sin profundidad estratégica. Tener fronteras defendibles es esencial para garantizar la existencia del pueblo judío en su patria histórica", afirmó.



AGENCIA EFE

EDITADO POR SANDRA SORIANO SORIANO

COORDINADORA DIGITAL NOTICIAS CARACOL