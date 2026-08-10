Terremoto en Colombia: así registraron CNN, NBC News y otros medios internacionales la tragedia

El terremoto de magnitud 7.4 que sacudió a Colombia en la mañana de este lunes 10 de agosto de 2026 se convirtió rápidamente en una de las noticias más relevantes del mundo. Mientras las autoridades avanzan en las labores de búsqueda y rescate en departamentos como Chocó, Valle del Cauca, Risaralda y Caldas, la emergencia ha ocupado titulares en agencias internacionales, periódicos de referencia y cadenas de televisión.

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Las imágenes de edificios colapsados en Cali, Pereira y Manizales, los reportes de personas atrapadas bajo los escombros y la declaración del estado de emergencia nacional llevaron a Colombia a las portadas de medios como Reuters, Associated Press (AP), CNN, NBC News, CBS News, The Guardian, The Washington Post y Sky News.



Terremoto en Colombia: así reaccionan medios internacionales a la tragedia

La prestigiosa agencia británica Reuters abrió su cobertura con el titular: Un temblor de magnitud 7,4 sacude Colombia con graves daños materiales en varias ciudades. Reuters informó: "Un temblor de magnitud 7,4 sacudió este lunes gran parte de Colombia, según el Servicio Geológico Colombiano (SGC), y las autoridades informaron de daños en varias ciudades como Manizales, Cali y Pereira. El SGC había informado inicialmente de que el terremoto había sido de magnitud 6,7, pero en otro boletín señaló que fue de 7,4".

Reuters reporta terremoto en Colombia - Reuters

La agencia estadounidense AP difundió la noticia bajo el titular: Terremoto en Colombia deja al menos 111 muertos; presidente declarará emergencia nacional. En la apertura de su información señaló: Un terremoto de magnitud 7,4 con epicentro en el noroeste de Colombia dejó el lunes al menos 111 muertos, 87 heridos y personas atrapadas en edificios que colapsaron, por lo que el gobierno se dispone a declarar una emergencia nacional”. AP describió escenas de rescatistas y ciudadanos removiendo escombros en Cali, Pereira y otras ciudades afectadas, mientras persistía la preocupación por nuevas réplicas.



La cadena CNN en Español informó sobre la emergencia con el titular: Un temblor mortal de magnitud 7,4 sacude el oeste de Colombia y afecta varias ciudades del país. La cobertura fue acompañada por videos de los momentos más críticos del sismo: “Un sismo de magnitud 7,4 fue registrado este lunes en el oeste de Colombia, según informó el Servicio Geológico de EE.UU. (USGS), con un movimiento que se sintió en varias ciudades del país y que dejó decenas de muertos, según autoridades locales”. CNN centró gran parte de sus reportes en las imágenes captadas por ciudadanos y cámaras de seguridad que evidenciaron la fuerza del movimiento telúrico.



CNN reporta terremoto en Colombia - CNN en Español

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El periódico británico The Guardian tituló: Más de 100 muertos y edificios derrumbados tras un terremoto de magnitud 7,4 en Colombia. Por su parte, NBC News llevó el acontecimiento a su portada internacional con el titular: Fuerte terremoto en Colombia y Ecuador; las autoridades reportan muertos, heridos y edificios derrumbados. La publicación señaló: "Al menos 111 personas murieron en el terremoto de magnitud 7,4 que sacudió el oeste de Colombia y la región el lunes por la mañana, según informó el recién investido presidente de Colombia, Abelardo De La Espriella, en una conferencia de prensa vespertina".

CBS News encabezó su cobertura con el titular: Un fuerte terremoto de magnitud 7,4 sacude Colombia. Además, la cadena británica Sky News publicó: Colombia azotada por un terremoto devastador. The Washington Post publicó el titular: Al menos 111 personas mueren tras un terremoto de magnitud 7,4 en Colombia.

NBC News reporta terremoto en Colombia NBC News

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La cobertura internacional demuestra la magnitud del terremoto registrado este 10 de agosto de 2026, una tragedia que ha puesto a Colombia en el centro de la atención mundial. Los principales medios del planeta coinciden en destacar la cifra de víctimas, la destrucción de infraestructura y los esfuerzos de búsqueda y rescate que continúan en Chocó, Valle del Cauca y el Eje Cafetero, mientras miles de familias esperan ayuda y respuestas en medio de una de las emergencias más graves de los últimos años.

ÁNGELA URREA PARRA

NOTICIAS CARACOL