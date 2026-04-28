Caso Carolina Flores: solicitan ficha roja de Interpol para buscar a suegra, prófuga de la justicia

Se intensifica la búsqueda de Érika María Herrera, mujer señalada como la principal responsable del asesinato de Carolina Flores, exreina de belleza y modelo mexicana. Este 28 de abril, se giró una ficha roja de la Organización Internacional de Policía Criminal (Interpol) contra la sospechosa de 63 años que permanece prófuga de la justicia.

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Luego de que la Fiscalía General de la República de México solicitara este apoyo internacional, la mujer será buscada por fuerzas policiales en 196 países, quienes podrán localizar y detenerla en caso de encontrarla en sus territorios. En caso de ser hallada en otro país, la detención se hará con miras a su extradición o acción judicial.

A pesar de esto, no se trata de una orden de arresto internacional automática, más bien de una alerta de que la mujer tiene una orden judicial en su país.



Lo que se sabe sobre Érika María Herrera

Según registros de internet, Érika María Guadalupe Herrera tenía importantes aspiraciones políticas. Aparece registrada en 2016 como integrante del Consejo General del Instituto Estatal Electoral de Baja California y ese año también habría sido candidata a regidora por el municipio de Ensenada, Baja California. Para 2017 participó como apoderada legal en trámites civiles en el PRD.



Sin embargo, no existen registros de que actualmente la mujer estuviera cumpliendo con algún cargo público activo; pero estos detalles sobre su vida han despertado la atención de las autoridades y de las personas, señalando que esto podría facilitarle su huida del país.



¿Por qué buscan a Érika María Herrera?

Los hechos por los que las autoridades buscan a Érika María Herrera ocurrieron en la mañana del miércoles 15 de abril de 2026. Una cámara de monitoreo de bebés, ubicada en la casa de Carolina Flores y Alejandro, grabó el momento en el que la mujer de 27 años pierde la vida en su apartamento en lo que sería una aparente discusión con su suegra.



En la grabación, Érika Herrera le contaba a Carolina, su nuera, que salió de su casa en Ensenada, Baja California, el sábado y manejó cerca de 100 horas por carretera, unos 2.800 kilómetros, para finalmente llegar ese miércoles a Polanco, Ciudad de México, al apartamento que su hijo compartía con su esposa.

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La grabación muestra a las dos mujeres conversando en la sala del apartamento, cuando la suegra le pide a Carolina Flores algo que ella va a buscar en otra habitación. Se ve que la mujer sigue a Carolina muy de cerca y siempre con las manos en los bolsillos.

Cuando ambas entran a la habitación, en la cámara solo se ve la espalda de la suegra, pero se escuchan varias detonaciones de un arma y un grito. Después de todos los disparos Alejandro entra al lugar y enfrenta a su madre, quien dice que lo hizo porque Carolina la hizo "enojar" y que la modelo le "robó" a su hijo.

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Según la grabación, los hechos ocurrieron sobre las 11:00 de la mañana de ese miércoles. Sin embargo, las autoridades investigan por qué ni los vecinos ni el vigilante escucharon los disparos y por qué la denuncia de los hechos ocurrió 24 horas después.

Alejandro, esposo de la víctima e hijo de la sospechosa, fue quien acudió al Ministerio Público el jueves 16 de abril a denunciar a su madre por el asesinato de Carolina Flores, su esposa. Aunque él explicó que tardó todo un día porque se quedó en su casa grabando videos para la persona con la que dejaría a su hija de 8 meses sobre cómo cuidarla mientras él iba a la Fiscalía a denunciar, las autoridades interpretan si esta tardanza fue realmente para ayudar a su madre a escapar.

MARÍA PAULA GONZÁLEZ

PERIODISTA DIGITAL

mpgonzal@caracoltv.com.co