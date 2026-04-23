Esposo de Carolina Flores confesó en una llamada que su madre le había disparado a la modelo

El asesinato de Carolina Flores, una ex reina de belleza y modelo mexicana, causa indignación en México y en el mundo. La mujer de 27 años recibió múltiples disparos en su propia casa, en medio de una aparente discusión con su suegra.

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Aunque el mismo esposo de de Carolina confesó a las autoridades que su madre acabó con la vida de su pareja y recientemente se reveló un video que sería la evidencia, la mujer no ha sido captura y se desconoce su paradero. El hombre, que fue testigo de los hechos y denunció un día más tarde, tampoco enfrenta cargos.



La llamada con la confesión

Los hechos ocurrieron, según la grabación revelada en redes sociales, sobre las 11:30 de la mañana del miércoles 15 de abril. Sin embargo, fue hasta el día siguiente que el hecho se denunció ante las autoridades y que Alejandro, esposo de la modelo, decidió informar a la familia sobre lo ocurrido en su apartamento.

Reyna Gómez Molina, madre de Carolina Flores, reveló en una entrevista con la presentadora Kerly Ruíz que fue informada de la muerte de su hija el 16 de abril en la tarde, cuando el esposo de su hija la llamó a informarle de lo ocurrido.



"Me dijo que estaba muerta. Yo empecé a gritar como loca. Me dijo: ‘Estoy en la fiscalía y me están hablando. Es que mi mamá le disparó’". Gómez resaltó que no podía creer lo que estaba escuchando y le insistía a Alejandro para que le dijera que era una mentira y le pasara a su hija.



Al escuchar que había sido la mamá de Alejandro quien había disparado a su hija, Reyna le preguntó a su yerno todos los detalles. "‘¿Cómo que tu mamá? ¿De dónde sacó el arma?’. Me dijo: ‘No sé’. ‘Dónde está tu mamá’. ‘No sé nada señora’".

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Esto último es lo que ha llamado la atención de las autoridades y de las personas cercanas al círculo de Carolina Flores, pues Alejandro tardó un día en dar aviso a las autoridades sobre el cuerpo sin vida de su esposa en su apartamento y, de la misma forma, de que su mamá era la responsable. Muchos señalan que el hombre le dio la oportunidad a su mamá de escapar del lugar para luego denunciar.

La madre de la modelo aseguró en la entrevista que le preguntó a su yerno por qué no denunció de inmediato. Él le explicó que temía por el bienestar del bebé de ocho meses que tuvo junto a Carolina.

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"Él se preocupó por el bebé. Pensando en que si a él lo llevaban detenido, el bebé se iba a ir a una casa hogar. Se preocupó por grabar videos para que supieran cómo darle de comer (al menor) en lo que él iba a estar ausente haciendo todos los trámites. Eso es lo que él a mí me dijo", relató.

Reyna señaló que cuando escuchó esa versión de su yerno lo único que pudo pensar es que, mientras él hacía todo eso, el cuerpo de su hija seguía tirado en la habitación del apartamento.

"Le dije: ‘Alex, tú estabas con el bebé’ y, textualmente, así le dije: ‘¿La Caro estaba ahí tirada?’ y él me dijo: “¿Es en serio su pregunta?’ y yo dije: ‘Claro que es en serio mi pregunta… O sea, cómo pudiste estar con ella tanto tiempo y ella ahí tirada’", recordó.

También señaló que le preguntó a su yerno si quería que, mientras tanto, ella cuidara del bebé, pero este se negó a recibir su ayuda. "Me dijo que no, que como pareja siempre tenían este tipo de conversaciones de que ‘si me llega a pasar a mí algo, yo quiero que pase esto’. Entonces, en una de esas, ella le dijo a él: ‘Ni tu mamá ni mi mamá los van a cuidar’. Él quiere hacer su voluntad al pie de la letra".

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Finalmente, Reyna reconoció que la relación de Carolina Flores con su suegra no era la mejor, pero aseguró que no eran problemas que llevaran a este tipo de enfrentamientos. "Eran problemas comunes entre una relación de una nuera con una suegra. El clásico ‘no le ha hecho de comer a mi hijo’, ese tipo de cosas que son para mí normales".

Por ahora nadie ha sido capturado por el asesinato y se desconoce el paradero de la suegra de Carolina Flores. Lo que ha dicho la Fiscalía, debido a los reclamos de organizaciones feministas, es que la investigación por homicidio doloso podría próximamente pasar a investigación por feminicidio, en tanto se conocen nuevos detalles y se aclaran los pormenores del hecho.

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MARÍA PAULA GONZÁLEZ

PERIODISTA DIGITAL

mpgonzal@caracoltv.com.co