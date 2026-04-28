Ubican al taxista que llevó a la suegra de Carolina Flores, ex reina asesinada en México: esto dijo

La investigación para esclarecer la muerte de Carolina Flores, ex reina de belleza en México, y dar con los responsables de su homicidio avanza. En la última semana de abril se conoció una nueva pista vital para seguir el recorrido que tomó la suegra prófuga, quien es señalada como la principal sospechosa del crimen ocurrido en Polanco, Ciudad de México.

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Este 27 de abril, la Fiscalía General de la República solicitó la emisión de ficha roja de Interpol contra la mujer, identificada públicamente como Erika N. Con esto, el sistema judicial refuerza las labores de búsqueda al emitir esta alerta internacional, que pretende que se localice y detenga provisionalmente a la persona señalada.



El periodista Carlos Jiménez, más conocido en redes como “C4 Jiménez”, informó que la Fiscalía General de Justicia de Ciudad de México logró identificar al conductor del taxi que abordó Erika después de que ocurriera el asesinato dentro de un apartamento en Polanco. Este hombre es el mismo que ha revelado piezas clave en el marco de la investigación que le ha dado la vuelta al continente.

Dada su cercanía con fuentes judiciales en México, el periodista mostró el video que evidenciaría el momento exacto del asesinato. “Les contó a dónde la llevó con todo y sus maletas aquel día”, dijo Jiménez.



Y es que una cámara de vigilancia instalada dentro del inmueble muestra que la exreina y su suegra cruzaron un par de palabras antes de que ambas fueran a otra habitación y sonaran los disparos de un arma de fuego. Muchas horas después, las autoridades encontraron el cuerpo sin vida de Flores con heridas de bala.



Con esta nueva revelación en el caso Carolina Flores, se abren nuevas incógnitas y una preocupación cada vez mayor: ¿a dónde fue la presunta homicida? Las posibilidades apuntan a que Erika N. haya huido a otro estado de México o, incluso, a otro país.



Paula Rozo

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