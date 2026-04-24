Orden de captura contra suegra de Carolina Flores, exreina asesinada en su casa en México

Luego de que se revelara el video del asesinato de Carolina Flores a manos de su suegra, Érika María 'N', un juez de la Ciudad de México emitió una orden de aprehensión contra la mujer por su presunta responsabilidad en el delito de feminicidio contra la ex reina de belleza.

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Según han confirmado medios mexicanos, la Fiscalía General de Justicia (FGJ) solicitó y obtuvo de un Juez de Control, una orden de aprehensión en contra de la Erika María 'N', luego de que se indicara que la mujer disparó en repetidas ocasiones contra su nuera, en medio de una discusión dentro del apartamento familiar en Polanco, Ciudad de México.



Detalles del feminicidio

Los primeros informes forenses sobre el cuerpo de Carolina Flores dan cuenta de la violencia de la que fui víctima la exreina y modelo. Han detallado que Flores presentaba 12 lesiones causadas por arma de fuego, seis en la cabeza y seis en el tórax.

Todo ocurrió el pasado miércoles 15 de abril, sobre las 11:30 de la mañana, según indica la cámara de bebé ubicada en la vivienda que grabó todo lo ocurrido. En la grabación se escuchan seis detonaciones seguidas que, extrañamente, no fueron escuchadas por el vigilante del edificio ni los vecinos. El único que la habría escuchado fue Alejandro N, esposo de Carolina Flores, que también estaba en el lugar.



Alejandro entra al lugar, con su bebé de ocho meses en brazos, preguntándole a su mamá qué fue lo que hizo, ella abandona la habitación en la que habría asesinado a su nuera y respondió: "Nada, me hizo enojar". Al ver el cuerpo sin vida de su esposa, el hombre le reclama a su mamá por lo ocurrido: "¿Qué te pasa, loca? ¡Es mi familia!", ella se aleja y le grita: "Tu familia es mía. Tú eres mío y ella te robó".



A pesar de esta contundente grabación, para las autoridades todavía queda mucho por establecer, especialmente el papel del esposo de Carolina Flores en la situación. Aunque es claro que Alejandro estuvo en el lugar de los hechos cuando ocurrieron, no fue sino hasta el día siguiente que denunció a su madre por el asesinato de su esposa ante el Ministerio Público.

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El hombre señaló a los agentes de la Policía de Investigación (PDI) que su madre la asesinó por diferencias que ellas tenían, según consta en el expediente del caso. Sin embargo, para las autoridades queda claro que el hombre dejó que su madre escapara para hacer la denuncia un día después.

Se ha confirmado que las autoridades ya se encuentran realizando la búsqueda de Érika María 'N', quien utilizó un arma 9 milímetros para acabar con la vida de la exreina.

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Reyna Gómez Molina, madre de Carolina Flores, declaró ante la prensa mexicana un mensaje para la suegra de su hija. “No entiendo cómo una mamá me hizo pasar este dolor. Si la señora me está escuchando, por favor, entréguese, sé que va a ser muy difícil dar ese paso, sé que está fugitiva, pero la vamos a encontrar porque todo Ensenada estamos buscando justicia por mi hija”.

Cabe recordar que, según el periodista especializado en crímenes, Carlos Jiménez, quien reveló el video de la cámara de bebé, las diferencias entre Érika María y Carolina Flores eran constantes. De hecho, la pareja anteriormente vivía cerca de ella en Ensenada, pero recientemente habían decidido mudarse a Polanco para alejarse de ella. Sin embargo, la mujer habría planeado su visita a Ciudad de México para acabar con la vida de la joven de 27 años.

Carolina Flores era recordada por haber sido coronada como Miss Teen Universe Baja California en 2017, un título que le dio reconocimiento en su país y la convirtió en una figura pública en redes sociales y el mundo de los reinados. Recientemente, la modelo había destacado en sus perfiles por compartir detalles felices de su embarazo y el nacimiento de su hija, quien ahora quedó sin su mamá a los 8 meses de vida.

MARÍA PAULA GONZÁLEZ

PERIODISTA DIGITAL

mpgonzal@caracoltv.com.co