Christa Pike pide no regresar a prisión tras sobrevivir a dos ejecuciones: "Temo resultar herida"

La reclusa estadounidense Christa Pike, que sobrevivió a dos inyecciones letales el pasado 30 de septiembre en el estado de Tennessee (EE.UU.), pidió este martes al tribunal no regresar al módulo penitenciario en el que permanecía recluida debido al "historial de agresiones" de otros presos. "Este módulo alberga a reclusos con un historial significativo de agresiones y problemas disciplinarios", aseguró Pike en una moción presentada hoy por sus abogados.

"Durante los dos años en que viví allí, presencié múltiples agresiones de presos en régimen de máxima seguridad contra otros reclusos y guardias, así como casos de varias personas que sufrían crisis psicológicas agudas y que constituían un peligro significativo", relató. Pike, condenada a muerte en 1996 por el asesinato, un año antes, de su compañera de estudios Colleen Slemmer, alegó que en su estado físico actual no podría defenderse "ni escapar" si otro preso la atacara.



Los riesgos que denuncia Christa Pike si vuelve a prisión

"Temo resultar gravemente herida si me trasladan a ese módulo estando tan débil", expresó. Además, hizo referencia a las condiciones insalubres del módulo de la prisión, el Debra K. Johnson Rehabilitation Center, y resaltó que allí tenía que limpiar y usar una ducha "infestada de cucarachas", por lo que volver supondría para ella un "alto riesgo de infección y lesiones adicionales".

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Tras los dos intentos fallidos de ejecución, Pike fue trasladada a un hospital, donde permanece en régimen de aislamiento, algo que, afirmó, le está causando "graves daños psicológicos y traumas". Recientemente, contó en una carta el dolor "constante" que padece desde que se le suministraron las inyecciones. En el hospital, pasó varios días inconsciente y desarrolló neumonía.



Por otra parte, la revista People aseguró este martes que sus abogados ya habían advertido el pasado enero de los riesgos que su estado de salud podía entrañar durante la ejecución. En una demanda presentada el 8 de enero, los letrados señalaron que Pike padecía trombocitosis, un trastorno sanguíneo que relacionaron con un raro cáncer de sangre y que, según argumentaron, podía provocarle un sufrimiento adicional durante la inyección letal.



Pike iba a ser la primera mujer ejecutada en Tennessee en más de 200 años. Este estado ha ejecutado a 17 reclusos desde el restablecimiento de la pena capital en Estados Unidos en 1977, según datos del Centro de Información sobre la Pena de Muerte, una organización que recopila estadísticas sobre estas sentencias en todo el país. Actualmente, 42 personas se encuentran en el corredor de la muerte en Tennessee.

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EFE