¿Quién es Chris Pappas, demócrata que será el primer hombre abiertamente gay en Senado de EE. UU.?

El candidato demócrata por New Hampshire al Senado, Chris Pappas, venció este martes a su rival republicano, según proyecciones de las cadenas NBC y CNN, y se convertirá en el primer hombre abiertamente gay en el Senado de Estados Unidos. Pappas se impuso al republicano John Sununu y mantuvo el escaño para la bancada demócrata que hasta ahora ocupaba la senadora Jeanne Shaheen.

Shaheen cederá el relevo a Pappas tras 18 años en el cargo. Pese a no haber querido hacer bandera en exceso de su orientación sexual durante la campaña electoral, la victoria de Pappas, casado con un hombre, supone un avance tras la ofensiva de la Administración de Donald Trump contra los derechos de las personas LGTBIQ+, especialmente contra la comunidad trans.

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El futuro senador ha sido miembro de la Cámara de Representantes de Estados Unidos desde 2019. En 2012, la demócrata de Wisconsin Tammy Baldwin se convirtió en la primera persona LGTBIQ + de la historia del Senado de Estados Unidos. El primer legislador de la Cámara de Representantes en hacer pública su homosexualidad fue Barney Frank, demócrata de Massachusetts, a finales de los años ochenta.



¿Qué se elige en las elecciones de medio mandato de Estados Unidos?

Estas elecciones renovarán los 435 escaños de la Cámara de Representantes y un tercio del Senado -33 de 100 asientos-, así como dos puestos en la Cámara Alta por Florida y Ohio, después de que el año pasado Marco Rubio y JD Vance asumieran los cargos de secretario de Estado y vicepresidente, respectivamente, y dejaran paso a dos legisladores designados. En 36 estados los estadounidenses elegirán gobernador además de alcaldes en ciudades como Washington DC, Los Ángeles, Oakland, Louisville y Raleigh, dentro de una jornada que incluye votaciones locales y estatales.



Aunque las elecciones no determinarán quién ocupa la Casa Blanca, representan una evaluación política de la primera mitad del segundo mandato de Donald Trump y de su capacidad para mantener el respaldo de los ciudadanos. El presidente ha participado activamente en la campaña republicana y ha pedido a sus seguidores que actúen como si su nombre también apareciera en las papeletas. Su estrategia busca movilizar especialmente a la base del movimiento MAGA (Make America Great Again) y respaldar a los candidatos que necesitan ganar en estados competitivos.



Sin embargo, el escenario presenta dificultades para los republicanos. Los índices de aprobación de Trump, el aumento del costo de vida y el descontento por la guerra con Irán figuran entre los factores que podrían afectar el desempeño de su partido. Uno de los factores que podría inclinar el resultado en varios distritos es la participación de los ciudadanos latinos. Según un análisis de la Coalición Empresarial Estadounidense para la Inmigración (ABIC), esta comunidad será determinante en más de 20 distritos competitivos de estados como Texas, California, Florida, Arizona, Colorado, Nevada y Nueva York. Con más de 39 millones de votantes potenciales, el electorado latino representa un bloque importante para los dos partidos, especialmente porque no mantiene una preferencia electoral uniforme.

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EFE

Editado por VALENTINA GÓMEZ GÓMEZ

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