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Noticias Caracol  / MUNDO  / Tragedia en maratón de Nueva York: joven de 24 años murió tras sufrir afección mientras corría

Tragedia en maratón de Nueva York: joven de 24 años murió tras sufrir afección mientras corría

La joven, quien fue identificada después como Rachel Apa, participaba en su primera maratón y era exjugadora universitaria de hockey sobre césped. Esto se sabe sobre su muerte.

Por: EFE
Actualizado: 3 de nov, 2026
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Tragedia en maratón de Nueva York: joven de 24 años murió tras sufrir afección mientras corría
Mujer de 24 años murió tras sufrir una emergencia médica mientras corría la Maratón de Nueva York. -
AFP (Maratón de Nueva York 2026)

Una mujer de 24 años murió tras sufrir una emergencia médica mientras corría la Maratón de Nueva York el pasado domingo, a unos dos kilómetros de la meta, informaron este martes medios locales.

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La joven, identificada como Rachel Apa, era exjugadora universitaria de hockey sobre césped y participaba en su primera maratón. Tras desplomarse en Central Park, un espectador le practicó maniobras de reanimación cardiopulmonar (RCP), antes de que el personal médico de la carrera interviniera y la trasladara al hospital Mount Sinai, donde murió horas después.

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¿Qué se sabe sobre la muerte de la joven en plena maratón de Nueva York?

Su padre, Steve Apa, que seguía la carrera a través de una aplicación desde su casa en Pensilvania, contó a la cadena NBC que había hablado con su hija antes de la salida y que ella estaba "muy emocionada". Ambos mantuvieron el contacto durante la prueba mediante breves mensajes de texto.

Su padre recordó que le aconsejó que no se excediera, ya que era su primera maratón. Más adelante, Rachel le envió mensajes en los que expresaba molestias, por lo que él volvió a pedirle que tuviera cuidado, recoge NBC.

Cuando Steve Apa advirtió que la ubicación de su hija había dejado de actualizarse en la aplicación de seguimiento, se preocupó y pidió a su esposa que fuera a localizarla. También le envió otro mensaje, pero Rachel ya no respondió.

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La organización New York Road Runners, responsable de la carrera, confirmó que un espectador atendió inicialmente a la joven y que el personal médico utilizó un desfibrilador antes de trasladarla al hospital.

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Su padre dijo que los médicos atribuyeron su muerte a una rabdomiólisis, una afección poco frecuente que provoca la destrucción del tejido muscular y puede tener consecuencias mortales.

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EFE

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