Keisha Lance Bottoms hace historia: será la primera gobernadora negra de Estados Unidos

La demócrata Keisha Lance Bottoms , exalcaldesa de Atlanta, fue elegida este martes gobernadora del estado de Georgia, convirtiéndose en la primera mujer negra elegida para ese cargo en Estados Unidos, según mostraron las proyecciones de los medios. CNN y NBC News dieron por ganadora la contienda. Bottoms derrotó al multimillonario ejecutivo del sector sanitario Rick Jackson, que se presentó como republicano. El actual gobernador, Brian Kemp, tiene un límite de mandatos y no puede presentarse a la reelección.

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La victoria de Bottoms, exalcaldesa de Atlanta, la principal ciudad del estado, se suma a la reelección del senador demócrata Jon Ossoff, quien ganó un contienda clave para el control del Senado de Estados Unidos al retener su escaño en Georgia, donde el actual presidente Donald Trump venció en 2024.



La trayectoria política de Keisha Lance Bottoms antes de llegar a la Gobernación

La próxima gobernadora, quien sucederá al actual gobernador republicano Brian Kemp, formó parte de la Administración de Joe Biden (2021-2025) como asesora principal del presidente y directora de la Oficina de Participación Pública de la Casa Blanca desde junio de 2022 hasta febrero de 2023. La demócrata venció en las elecciones al republicano Richard Lee Jackson, un multimillonario estadounidense, hombre de negocios y fundador de la compañía Jackson Healthcare.



Su triunfo, tras una campaña centrada en el costo de vida, refleja las ganancias de los demócratas en un estado sureño que antes dominaba el Partido Republicano, pues la última vez que el Partido Demócrata ganó la gobernación fue en 1998. Georgia cuenta también con el senador demócrata afroamericano Raphael Warnock, elegido en enero de 2021 en una segunda vuelta electoral que dio a los demócratas el control del Senado y reelegido en noviembre de 2022 para un mandato de seis años.



¿Qué resultados han dejado las elecciones de mitad de mandato en Estados Unidos?

Los demócratas consiguieron una serie de victorias tempranas en las elecciones de mitad de mandato de Estados Unidos el martes, arrebatando un escaño en el Senado a los republicanos y avanzando en distritos conservadores de la Cámara de Representantes, mientras el presidente Donald Trump se enfrentaba a la perspectiva de un duro revés electoral. El partido de la oposición también conservó escaños clave en el Senado, mientras que la victoria en la contienda por la gobernación de Georgia se sumó a las crecientes señales de que los republicanos enfrentan una noche difícil.



La votación representó un juicio a nivel nacional sobre el turbulento segundo mandato de Trump, en el que el descontento por el coste de la vida, los aranceles y la guerra de Estados Unidos contra Irán —que ha disparado los precios del combustible— pesaba sobre el presidente y su partido. Las alarmas saltaron pronto para los republicanos cuando comenzó el recuento de votos. Los demócratas arrebataron un escaño en la Cámara de Representantes que estaba en manos republicanas en Carolina del Norte, en un distrito que Trump ganó cómodamente en 2024, mientras que varias contiendas en Florida sugirieron que la redefinición de los límites electorales podría no brindar las ganancias que los republicanos esperaban.

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Aunque el control del Congreso seguía sin decidirse, esos resultados plantearon la posibilidad de un avance demócrata más amplio en un territorio que normalmente se considera seguro para el partido de Trump. Sin embargo, hubo importantes victorias republicanas. En Florida, Byron Donalds, respaldado por Trump, ganó la contienda por la gobernación, convirtiéndose en el primer gobernador negro del estado, mientras que la republicana Ashley Moody conservó su escaño en el Senado de los Estados Unidos.

Con información de EFE y AFP