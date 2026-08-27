Cierran famosa montaña rusa en California por casos de lesiones cerebrales

Una famosa y atractiva montaña rusa del parque de atracciones Six Flags Magic Mountain, en California, se encuentra en el ojo de la tormenta luego de que se reportaran varios casos de lesiones cerebrales, algunas de ellas mortales, entre personas que se subieron a la atracción. Debido a estos casos, que luego de varios años han sido relacionados con la experiencia de alto riesgo, la atracción permanece cerrada hasta nuevo aviso.

La determinación se tomó luego de que hace algunas semanas dos mujeres que disfrutaron de la atracción tuvieron que se sometidas a cirugías cerebrales de urgencia. Esto recordó el caso de un joven de 22 años que en 2022 murió por lesiones cerebrales tras bajarse de la famosa montaña rusa.



¿Cuál es la montaña rusa que causaría lesiones cerebrales?

Se trata de la famosa montaña rusa X2, una de las más arriesgadas y complicadas del parque de atracciones. Según el portal oficial del parque, es una montaña rusa de “quinta dimensión”, donde los asientos giran 360 grados en medio del recorrido, mientras el tren avanza a una velocidad máxima de 122 km/h. El arriesgado diseño incluye giros bruscos que dejan a los pasajeros de cabeza, caídas inesperadas y dos maniobras con descensos abruptos por aproximadamente dos minutos.

A lo largo del mundo solo existen otras dos atracciones como la X2 por su complejidad y riesgo: Eejanaika en el parque Fuji-Q Highland (Japón) y Dinoconda en China Dinosaurs Park (China).



Tras los dos recientes casos, una investigación de CNN con varios especialistas llevó a determinar que “las graves lesiones cerebrales que requirieron atención neuroquirúrgica de urgencia fueron el resultado de un evento traumático de aceleración y desaceleración rápidas experimentado durante el viaje en la atracción X2”.



Los casos que llevaron al cierre de montaña rusa

La investigación del medio estadounidense surgió a raíz de los casos de dos mujeres que en julio de este año se atrevieron a subirse a la famosa montaña rusa. Según el informe médico, ambas llegaron al hospital con hemorragias cerebrales, pero con días de diferencia.



Una de ellas es Pamela Guillen, de 40 años, quien se subió a la X2 como parte de la celebración de los 16 años de su hija. Al bajarse de la atracción, la mujer vomitó, perdió el conocimiento y fue trasladada al hospital, donde le realizaron una tomografía que reveló un hematoma subdural grave y compresión cerebral. Los neurocirujanos tuvieron que retirarle parte del cráneo para aliviar la presión, cirugía que por fortuna salió bien y ella despertó dos semanas después.

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Seis días después, la paciente fue una joven de 25 años identificada como Naomi Greer Wilkinson, quien perdió el conocimiento tras bajarse de la montaña rusa. La joven también fue sometida a una cirugía cerebral, pero a diferencia de Guillen ella continúa en estado crítico, en coma y conectada a un respirador y a una sonda de alimentación.

Sus casos se conectan con el de Christopher Hawley, un joven de 22 años que era bastante saludable, amigable y apasionado por la adrenalina y que en 2022 experimentó dolor de cabeza tras su experiencia con la X2 del parque Six Flags de California. Hawley fue atendido por el equipo médico del parque en sus instalaciones y luego fue trasladado a un centro médico cercano en California, donde al día siguiente, después de varias horas de revisión y atención por profesionales de la salud, falleció.

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Según el reporte de los médicos, Christopher Hawley sufrió una lesión en el cerebro, un traumatismo craneal. Detallaron que al llegar al hospital determinaron que el hombre tenía una hemorragia cerebral grave, por lo que no le dieron a la familia un pronóstico favorable.

Ante la conexión de estos casos con la montaña rusa X2 y la investigación de CNN, Six Flags anunció el cierre de la atracción desde el pasado 12 de julio mientras se lleva a cabo una investigación estatal sobre la seguridad de la montaña rusa y se abre el debate sobre su funcionamiento a lo largo de los años luego del primer caso.

MARÍA PAULA GONZÁLEZ

PERIODISTA DIGITAL

mpgonzal@caracoltv.com.co