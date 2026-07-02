Mujer viajó a la India y, años más tarde, descubrió que tenía 38 parásitos en el cerebro

La historia de Lowri Denman se ha hecho viral en internet, luego de que decidiera contar su testimonio de vida tras enfrentar la neurocisticercosis, una infección parasitaria del sistema nervioso central poco conocida en el mundo. En su caso particular, los médicos descubrieron hasta 38 parásitos que estaban afectando su cerebro y todo parece indicar que su viaje a la India años atrás fue el origen.



¿Cómo ocurrió todo?

La primera señal de alerta que indicaba que algo andaba mal con su salud ocurrió en el año 2010, cuando expulsó una tenia de un metro de largo en el baño de cafetería. "Encontré una tenia saliendo de mi cuerpo, algo bastante asqueroso", detalló la mujer en su testimonio.

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En ese momento, Denman acudió a su médico de cabecera en Reino Unido para determinar qué le estaba sucediendo. El profesional de la salud le ordenó algunas pruebas y análisis de sus heces que salieron normales y satisfactorios, por lo que se trató como un hecho aislado y ella siguió con su vida con normalidad.

Un año más tarde, la mujer que no superaba los 30 años empezó a tener otros problemas de salud, entre ellos muchos dolores de cabeza cada vez más frecuentes y fuertes hasta que sufrió una primer convulsión. "Esa convulsión inicial llevó a que me realizaran varios escaneos cerebrales, lo que finalmente resultó en el aterrador descubrimiento de 38 parásitos alojados en mi cerebro".



Los médicos le realizaron una resonancia magnética y le dieron un primer diagnóstico de toxoplasmosis, una infección que se transmite por contacto con heces de gatos infectados. "El médico me hizo sentar y me dijo: 'Bien, hemos revisado tus escáneres y hemos encontrado 38 parásitos en tu cerebro'. Mi madre y yo nos quedamos boquiabiertas, preguntándonos: '¿Qué demonios es eso?'", indicó la mujer a la BBC.



Ante las sospechas de los médicos y su explicación, la madre de Lowri Denman recordó el episodio de la tenia un año antes y preguntó a los médicos si podría estar relacionado con esto. Efectivamente, los profesionales decidieron someter a la mujer a más estudios y llegaron a una nueva conclusión: la paciente tenía neurocisticercosis, una infección que se produce por consumir alimentos como carne de cerdo cruda o poco cocida o agua contaminada con huevos de tenia.



¿Cómo se contagió y cál fue el tratamiento?

Tanto los médicos como la misma Lowri creen que todo inició con un viaje de mochilera que hizo con una amiga en 2007 en el que recorrieron la India por tres meses. Aunque a lo largo del viaje Lowri asegura que tomó la decisión de no comer carne para evitar una intoxicación, los médicos creen que de alguna manera ingirió huevos de tenia que causaron la infección.

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Tras el diagnóstico certero, la mujer estuvo dos semanas internada y bajo la administración de medicamentos antiparasitarios y esteroides. Por un momento parecía que se recuperaba, pero después de unas semanas una nueva resonancia mostró inflamaciones alrededor de los parásitos del cerebro y su salud volvió a desplomarse.

En ese momento Lowri describe uno de los momentos más oscuros de su vida. "Perdí completamente el contacto con la realidad y terminé sufriendo de una psicosis severa, acompañada de paranoia, alucinaciones y delirios", detalló y agregó que ante la situación de su salud mental tuvo que ser confinada en el hospital neuropsiquiátrico de Bristol durante casi tres meses, mientras los médicos seguían tratando de salvarla.

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La mujer agregó que fueron meses en los que se sintió desconectada de la vida, "sentía que yo ya no estaba allí" y que había tanta incertidumbre sobre su estado que "los médicos ni siquiera podían decirme a mí o a mi familia si alguna vez volvería a ser yo misma de nuevo". El proceso se alargó hasta 2022, luego de sufrir varios ataques epilépticos, cuando logró seguir con su vida con los parásitos calcificados todavía dentro de su cerebro.

MARÍA PAULA GONZÁLEZ

PERIODISTA DIGITAL

mpgonzal@caracoltv.com.co