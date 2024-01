Colombiana no se dejó de carteristas en España y los encaró: "¿Me vas a venir a robar a mí?"

Una mujer colombiana que encaró a una banda de carteristas en España que la despojó de sus objetos personales en el metro de Madrid se convirtió en noticia. La mujer acorraló a los criminales y les exigió que le devolvieran todas sus pertenencias.



En imágenes subidas a las redes sociales se puede apreciar a la mujer quien, acompañada por dos oficiales, exige a los carteristas que entreguen lo que se robaron.

"Tú no te vas, qué me sacaste. ¿Dónde están los pasaportes? Sácalos, no te vayas, saca ahora mismo. Haciéndose el guev$%&. Ellos tenían mi bolso. ¿Dónde está el dinero? Tenía 120 euros y dinero colombiano”, manifestó la mujer que agarró de la ropa a uno de los carteristas que se iba a bajar del metro.

Luego de tanto insistir, la mujer recuperó unos pesos colombianos que llevaba dentro de su bolso. “¿Dónde están mis anillos?”, preguntó la víctima de robo al mismo tiempo que empujó al mismo carterista que se quería desentenderse de la situación.

La mujer, en un estado de ira, era la que supervisaba la requisa. Ella pedía a los ladrones que sacaran el contenido de sus maletines, de sus chaquetas, incluso que se quitaran los zapatos para poder inspeccionar.

#ADMIRABLE. Valiente colombiana sorprendió a tres llamados 'carteristas' en el Metro de Madrid y los confrontó hasta que le devolvieron su dinero y pertenencias.



¿Ud qué opina? pic.twitter.com/y9bcVgxo8A — Colombia Oscura (@ColombiaOscura) January 22, 2024

En un momento del video uno de los carteristas intenta bajarse del metro, pero un pasajero lo toma de la camiseta y lo empuja hacia adentro.

“Me robaste, hijo de pu$%&, malpa#$%, soy de Colombia, de Colombia. ¿Me vas a venir a robar a mí, hijo de pu$%&”, manifestó la víctima de los carteristas en España.

Algunos internautas en las redes sociales aplaudieron el actuar de la colombiana, que no se dejó de estos carteristas en España y bregó para recuperar sus pertenencias.

"Se embalaron con esa colombiana", "Muy bien, no joda", "Te amo, colombiana, tú me representas", "Otro ratico más y los pone a barrer el tren, muy bien", "Una mujer colombiana hace el trabajo de 10 policías españoles", "Propongo que sea la próxima ministra de Defensa", "La raza colombiana no se deja de ningún abusivo", escribieron algunos usuarios de X.

Al parecer, la mujer alcanzó a recuperar todo, excepto unos anillos. Muchos de los integrantes de estas bandas de carteristas son delincuentes que llegan a España y otros países turísticos desde Europa del este. Su modus operandi es llevarse las cosas sin que nadie se entere y así evitar el contacto físico.