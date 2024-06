Colombiano en poder del Ejército ruso dice que se enlistó en Ucrania por videos de TikTok

El Ministerio de Defensa ruso divulgó un video del colombiano Miguel Ángel Cárdenas, quien se entregó a las tropas de ese país en la zona del Donbass.

>>> Vea más: Colombiano que luchó con Ucrania se entregó a ejército de Rusia: “No me quería morir”

Este hombre viajó a Ucrania para enlistarse y ahora, respondiendo a las preguntas que le hicieron los militares, narra la dura experiencia que vivió.

Cárdenas es oriundo de la ciudad de Cali y tiene 32 años, como se muestra en el pasaporte que entregó a las tropas rusas.

Publicidad

Según narró el colombiano, en la declaración divulgada por el Ministerio de Defensa de Rusia, él prestó su servicio militar en la Policía Nacional de Colombia.

Decidió enlistarse en las filas de Ucrania “mirando por TikTok. Salían publicaciones de que necesitaban militares y voluntarios. Mientras, conseguía el dinero para viajar”.

Publicidad

Miguel Ángel Cárdenas emprendió el peligroso viaje, pero, según su relato, una vez llegó a Ucrania nunca firmó ningún contrato y empezó su misión prácticamente sin entrenamiento.

“Solamente vimos lo que fue disparar al polígono, cómo lanzar granadas y algo base de cómo hacer una avanzada”, sostuvo el colombiano.

Cárdenas aseguró que no le pagaron ni el primer sueldo pactado. Le hablaron de cumplir con labores de vigilancia en un edificio, pero las cosas fueron distintas.

“Ucrania en ese punto nos mintió porque nos dijo que íbamos solamente a cuidar y nos terminaron fue, como se dice, acribillando”, manifestó el soldado, cuando ya estaba en poder de Rusia.

Publicidad

El colombiano aseguró que nueve de los miembros de su grupo perdieron la vida y por eso, dice él, decidió entregarse: “Yo me rendí al Ejército de Rusia, puesto que no quería fallecer igual que mis otros compañeros”.

Y en manos de los militares rusos, desde un lugar no especificado, envió un mensaje a quienes están pensando en enlistarse como mercenarios: “No vengan porque la experiencia que me ocurrió a mi no se la deseo a otro más, porque por querer generar un ingreso y hacer algo más, terminaron mis compañeros muertos. Nos dejaron solos. Nunca nos rescataron”.

Publicidad

Miguel Ángel Cárdenas guarda la esperanza de regresar a Colombia con su esposa y sus cuatro hijos.

>>> Le puede interesar: Guerra de Ucrania: las vivencias de los mercenarios colombianos al filo de la muerte