Colombiano relata cómo sobrevivió de milagro a la DANA: “Estuve cinco horas en un árbol montado”

Se siguen conociendo historias de la terrible catástrofe que ha dejado más de 200 muertos, entre ellos a un colombiano, y otros cientos de desaparecidos en la Comunidad Valenciana por causa de la DANA.

En medio de la inundación quedó Daniel Baliz, un santandereano que narró para el medio de comunicación Vanguardia cómo logró sobrevivir al desastre.

“Fue muy terrible ya que estuve cinco horas en un árbol montado. Estaba entregando una ruta y pasa que a la furgoneta se la lleva el agua, alcanzo a salir y a montarme en el techo de la furgoneta, esta pega contra un árbol y yo logro sujetarme. Esa sujetada fue terrible, logro subirme al árbol y el agua empieza a subir, subir. No se veía nada, solamente los relámpagos. Estoy contando esto de milagro”, dijo Baliz.

El hombre complementó que pasada la DANA, cuando “baja el agua salen unos chicos de una nave, de unos polígonos, y me empiezan a gritar que el agua ya estaba más tranquila y cuando me bajo del árbol el agua me llega hasta el ombligo y empiezo a caminar despacio”.

Días después de la tragedia, Baliz cuenta que “ahora estoy con una fundación de vecinos cargando alimentos” para los damnificados. “Somos un grupo de más de 100 ciclistas los que estamos cargando alimentos y agua. Por las calles no se puede entrar en carro porque están llenas de barro”.

Finalmente, el santandereano le hizo un pedido al gobierno Nacional: “Que den puntos de acceso de información a los colombianos que están atrapados en los pueblos de la Comunidad Valenciana”.

Devastador paso de la DANA por la Comunidad Valenciana en España deja más de 200 muertos - AFP

Se reportó un colombiano muerto y al menos 32 desaparecidos

La suerte que corrió Daniel Baliz al salvar su vida no la tuvo su compatriota Nelson Quijano, de 59 años, quien había viajado a Valencia, junto a su esposa, dos meses atrás para disfrutar de unas vacaciones y reunirse con un hijo al que no veía desde hacía tres años.

El bumangués se convirtió en el primer y, hasta el momento, único colombiano reportado como fallecido durante la DANA. Sin embargo, hay 32 connacionales desaparecidos .

Gobierno colombiano anunció ayudas para compatriotas damnificados por el paso de la Dana en España

El cancillerLuis Gilberto Murillo dijo que habrá algunos auxilios para los connacionales que deseen regresar al país.

“He dado la instrucción de poder asignar los recursos del fondo de migraciones para que se pueda responder a las personas que quieran retornar o las personas que han sido impactadas en sus viviendas. Se van a expedir todos los pasaportes que requieren las personas que han sido víctimas de este evento natural de manera gratuita”, manifestó el canciller Murillo.

La cancillería también aseguró que "el Consulado de Colombia en Valencia, en colaboración con asociaciones colombianas, ha establecido tres puntos de acopio para la recepción de ayudas. Ya se entregaron cerca de 300 litros de agua a la población de Alfafar, una de las más afectadas y el Consulado visitará Alfafar, Chiva, Sedavi, Buñol y Catarroja para repartir víveres y agua a aproximadamente 100 familias".

