Trump arremete contra periodista de CNN que cubría su llegada a la Asamblea de la ONU

El presidente estadounidense Donald Trump llegó a la sede de las Naciones Unidas en Nueva York para ofrecer su discurso ante la Asamblea General. Antes de su intervención, arremetió contra una periodista de CNN, asegurando que "no debería estar aquí" cubriendo su intervención, antes de afirmar que es un "honor" estar en la ONU. Trump también instó al presidente ruso Vladimir Putin a "poner fin a la guerra".



“Es un honor estar aquí. Me sorprende ver a CNN aquí. Dijiste que no ibas a cubrirme. No deberías estar cubriéndome”, le dijo Trump a la reportera, que es uno de los rostros más destacados de CNN, a su llegada a la sede de Naciones Unidas junto a la primera dama, Melania Trump. El presidente ha escalado su ofensiva contra la prensa al vetar desde el viernes el acceso a la Casa Blanca a las cadenas CNN y MS NOW y al periódico Politico.

El veto a CNN ha puesto en riesgo la cobertura audiovisual del mandatario durante su viaje a Nueva York, ya que la cadena era la encargada de acompañarlo y distribuir sus imágenes al resto de medios durante sus desplazamientos esta semana, pero la Casa Blanca la expulsó del dispositivo de cobertura. Desde hace décadas, las principales cadenas de televisión estadounidenses mantienen un sistema rotativo, conocido en inglés como "pool", mediante el cual una de ellas acompaña al presidente en sus desplazamientos y distribuye las imágenes al resto de medios. La cobertura televisiva de la agenda presidencial es una de las principales tareas periodísticas en Washington, y su ausencia impacta tanto a los medios como a la propia Casa Blanca. (Lea también: Trump dice que debe elegir entre llegar a un acuerdo con Irán o “aniquilar a la República Islámica”)



Las razones que expone Trump para el veto

Trump anunció que prohibía el acceso de estos tres medios a la Casa Blanca como castigo por difundir lo que él considera "noticias falsas". Además, ha sido un feroz crítico de los medios, a los que acusa de presentar una imagen negativa de su mandato. Pero el presidente reconoce que vive de forma permanente pendiente de las pantallas y recibe asiduamente a ese pool de medios en el Despacho Oval, donde acepta preguntas de todo tipo y aprovecha para criticar o incluso burlarse de los periodistas presentes, a menudo en directo.

"La Casa Blanca no está llevando a cabo un ataque contra la prensa libre, algo que valoro profundamente", aseguró Trump. "Los medios no deberían poder escribir o informar constantemente FICCIÓN y MENTIRAS cuando están cubriendo al presidente de Estados Unidos", dijo. El republicano achaca desde hace años a medios como CNN haber ayudado a propagar las acusaciones de que estaba confabulado con Rusia durante su primer mandato. Ha mostrado también su enfado por el recurso de los medios de comunicación a fuentes militares anónimas para explicar las dificultades de Estados Unidos en su guerra con Irán.



Trump vetó en su primer mandato (2017-2021) al periodista Jim Acosta de CNN, pero luego la justicia obligó a la Casa Blanca a restituirle el acceso en cuestión de días. También vetó a la agencia Associated Press. La justicia revocó la medida después. El juez que restituyó la credencial al periodista Jim Acosta es el mismo que ahora consolidó el caso de CNN, MS NOW y Politico, que demandaron al jefe de Estado. "El juez se llama Tim Kelly y, lamentablemente, fue nombrado por 'TRUMP'", reconoció el presidente en su mensaje en Truth Social.



Este veto presidencial no cumple "los requisitos mínimos del debido proceso: notificación previa basada en criterios claros y la oportunidad de ser escuchados", explica la demanda, consultada por la AFP. "El Presidente no oculta que su prohibición castiga un derecho a la libertad de expresión que está protegida, declarando expresamente que decidió vetar a CNN, MS NOW y Politico por su cobertura 'acumulativa' durante los últimos dos años", añade la demanda judicial, presentada en Washington.

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El lunes por la noche, la Casa Blanca lanzó un canal de streaming horas llamado "Trump TV", del que afirmó que mostraría "los mejores videos, discursos importantes y los momentos destacados imperdibles, transmitidos las 24 del día y actualizados en tiempo real". Cuando salió en línea, estaba emitiendo imágenes de archivo de un discurso de Trump el 3 de julio en el Monte Rushmore. (Lea también: Trump anuncia que en documentos en EE. UU. se cambiará el nombre de IA por "superinteligencia")



Boicot a Trump

Las principales cadenas televisivas de Estados Unidos anunciaron que dejaban de cubrir de forma conjunta los actos públicos del presidente Donald Trump en solidaridad con CNN, MS NOW y Politico. Las emisoras CBS, ABC, NBC y Fox anunciaron que dejarán de cubrir por turnos las actividades públicas del presidente, como hacían junto a CNN.

AGENCIAS EFE/AFP

EDITADO POR SANDRA SORIANO SORIANO

COORDINADORA DIGITAL NOTICIAS CARACOL