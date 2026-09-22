Huracán Polo alcanza la categoría 5 en el océano Pacífico y activa alertas por lluvias en México

El huracán Polo, que alcanzó en la madrugada de este martes 22 de septiembre la categoría 5, la máxima en la escala Saffir-Simpson, se desplaza lentamente frente a las costas del Pacífico mexicano, y mantiene el pronóstico de lluvias intensas en estados del occidente de ese país, informó el Servicio Meteorológico Nacional (SMN). A las 09:00 hora local, el centro del ciclón se localizaba sobre el océano Pacífico, a unos 335 kilómetros al sur de Zihuatanejo, en el estado de Guerrero, y a 550 kilómetros al sur-sureste de Manzanillo, Colima.



Polo presenta vientos máximos sostenidos de 270 kilómetros por hora, rachas de hasta 325 kilómetros por hora y se desplaza hacia el norte a 4 kilómetros por hora. El fenómeno alcanzó la máxima categoría después de intensificarse aceleradamente durante las últimas horas. Al mediodía del lunes era todavía un huracán categoría 1, con vientos sostenidos de 130 kilómetros por hora.

El SMN, dependiente de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), y el Centro Nacional de Huracanes (NHC, en inglés) de Estados Unidos mantienen una zona de vigilancia por vientos de tormenta tropical desde Tecpan de Galeana, Guerrero, hasta Manzanillo, Colima.

Por su parte, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, afirmó este martes que, con la información disponible, no se prevé que Polo impacte directamente en tierra, sino que continúe bordeando las costas del Pacífico, y pidió a la población de Jalisco, Colima y Michoacán mantenerse atenta a los avisos de Protección Civil ante las lluvias intensas. “Hasta el momento no se ve que vaya a entrar directamente a tierra”, señaló.



La amplia circulación de Polo provocará en las próximas horas lluvias intensas, de entre 75 y 150 milímetros, en Colima y zonas de Michoacán, Guerrero y Oaxaca, además de precipitaciones muy fuertes, de 50 a 75 milímetros, en el sur, suroeste y costa de Jalisco. También se esperan rachas de viento de entre 40 y 50 kilómetros por hora en las costas de Michoacán y Guerrero, y de hasta 60 kilómetros por hora en Jalisco y Colima.



El huracán generará además oleaje de entre cinco y seis metros en las costas de Michoacán y Guerrero; de dos a tres metros en Colima y Oaxaca, y de hasta 2,5 metros en Jalisco. Las autoridades advirtieron de que las precipitaciones asociadas al ciclón podrían provocar deslaves, aumento en los niveles de ríos y arroyos, desbordamientos e inundaciones en zonas bajas, por lo que pidieron a la población seguir los avisos del SMN y las recomendaciones de Protección Civil.

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Ante la intensidad del huracán, los gobiernos de los estados de Guerrero y Michoacán han suspendido sus clases el 22 y 23 de septiembre. Mientras que la Comisión Federal de Electricidad (CFE) ha dispuesto en puntos estratégicos a 1.320 trabajadores electricistas, 331 grúas, 445 vehículos ligeros, 1 vehículo de comunicaciones, 82 plantas de emergencia, 68 torres de iluminación y 1 helicóptero.