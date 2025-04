¿Cómo funciona la guerra de aranceles que Donald Trump le declaró al mundo? Aquí se la explicamos

El 5 de abril de 2025, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, tomó una decisión histórica que dejó atónitos a muchos de sus seguidores y detractores por igual. Ante una multitud de seguidores, Trump declaró lo que denominó como "el día de la liberación", una fecha marcada por la firma de una orden ejecutiva que impone aranceles a casi todos los países que comercializan con Estados Unidos. Con esta medida, cualquier país que desee exportar productos a Estados Unidos deberá pagar impuestos adicionales sobre los productos importados.

Trump no dejó lugar a dudas sobre su justificación, asegurando que Estados Unidos había sido víctima de abusos comerciales durante más de 50 años, lo que había generado desequilibrios en el comercio global que afectaban la economía estadounidense. "Nuestro país y nuestros contribuyentes han sido estafados durante más de 50 años, pero esto ya no va a pasar más", afirmó el presidente, al tiempo que anunciaba que la medida no solo afectaría a países considerados rivales comerciales, sino también a aliados tradicionales.

Donald Trump reveló una tabla con los aranceles que le impondrá EE. UU a varios países - Foto: Noticias Caracol

¿Por qué esta medida?

El mandatario estadounidense aprovechó la oportunidad para lanzar fuertes críticas a los expresidentes de su país, a quienes culpó de no haber hecho lo suficiente para equilibrar el comercio internacional. Según Trump, estos desequilibrios no solo afectaban a la economía estadounidense, sino que también ponían en riesgo la seguridad nacional. "Estos horrendos desequilibrios han devastado nuestra base industrial y puesto en riesgo nuestra seguridad nacional", señaló.

A partir de ese momento, Trump no solo impuso un arancel del 10% para los productos de todos los países que venden a Estados Unidos, sino que además diseñó un sistema más específico para aquellos países que considera abusivos. China, por ejemplo, se verá afectada por un arancel del 34%, mientras que Vietnam enfrentará un 46%. Otras naciones como Taiwán, Japón, India y la Unión Europea también tendrán que pagar aranceles de entre el 20% y el 32%, dependiendo de las categorías de productos.

Publicidad

El caso de la Unión Europea, en particular, fue uno de los más comentados, ya que Trump acusó a este bloque de países de estafar a Estados Unidos. "Nos estafan, es muy triste verlo, es patético", manifestó Trump, justificando la aplicación de un arancel del 20% a productos provenientes de este bloque.

Consecuencias para Colombia y otros países

Como era de esperar, Colombia también se incluyó en la lista de países afectados por estas nuevas medidas comerciales. A partir de ahora, los productos colombianos deberán pagar un arancel del 10% para ingresar a Estados Unidos. Esta medida afectará a unos 11.500 productos colombianos que, hasta ahora, gozaban de acceso libre de aranceles gracias al Tratado de Libre Comercio (TLC) entre ambos países.

Publicidad

Entre los productos que se verán más afectados se encuentran el café, las flores, el banano, el aguacate hass, la tilapia, el cacao, y la caña de azúcar, entre otros. De acuerdo con los analistas colombianos, estos aranceles podrían reducir la demanda de estos productos en Estados Unidos, pues los precios aumentarían, afectando directamente las ventas y la competitividad.

Juan Díaz Molina, presidente de la Asociación Nacional de Exportadores (Analdex), expresó su preocupación sobre cómo estos aranceles podrían afectar la demanda de productos colombianos en Estados Unidos: “En la medida en que el arancel es del 10% para todos, todos quedamos en el mismo plano. Lo que puede afectar es la demanda porque los productos en Estados Unidos van a ser más costosos, entonces la demanda puede bajar y uno vender menos".

Productos colombianos que se podrían ver afectados por los aranceles impuestos por Estados Unidos - Noticias Caracol

Por su parte, Jorge Bedoya, presidente de la Sociedad de Agricultores de Colombia (SAC), destacó que, en 2024, Colombia exportó más de 3.642 millones de dólares en productos agropecuarios a Estados Unidos, gracias al TLC. El impacto de los nuevos aranceles podría tener consecuencias graves para el empleo en sectores clave como la caficultura, la producción de flores, banano y aguacate, entre otros.



Impacto económico global

La decisión de Trump no solo afectará a los países como Colombia, sino que también tendrá repercusiones en la economía global. Luis Fernando Mejía, director ejecutivo de Fedesarrollo, advirtió que los aranceles podrían generar un menor crecimiento económico y una depreciación adicional del peso colombiano frente al dólar. Esto se debe a que el aumento de los aranceles podría reducir los ingresos en dólares para Colombia y otros países que exportan productos a Estados Unidos.

Bruce McMaster, presidente de la Asociación Nacional de Empresarios de Colombia (Andi), también consideró que las nuevas medidas requieren un análisis estratégico por parte de los empresarios colombianos para adaptarse a los cambios y minimizar los efectos negativos sobre la economía nacional.



Oportunidades y desafíos

A pesar de las preocupaciones, algunos expertos consideran que esta guerra comercial también podría representar oportunidades para algunos sectores. María Clara Lacoutier, Presidenta de Amcham Colombia, destacó que al tratarse de una medida universal, todos los países proveedores enfrentan el mismo aumento de aranceles, lo que podría mantener la competitividad de los productos colombianos en el mercado estadounidense.

Publicidad

José Ignacio López, presidente de ANIF, también sugirió que, aunque la noticia no es favorable para Colombia, podría abrir nuevas oportunidades en el mercado estadounidense, ya que otros países competidores se verían igualmente afectados por los aranceles, lo que podría favorecer a Colombia en ciertos sectores.



¿Un error de cálculo por parte de Trump?

El presidente Gustavo Petro de Colombia advirtió que la estrategia de Trump podría no ser la más efectiva para reactivar la industria estadounidense. Según Petro, el presidente de Estados Unidos podría cometer un error al pensar que subir los aranceles aumentará la producción nacional, sin tener en cuenta la velocidad con la que las fábricas de Asia o América Latina podrían trasladarse a territorio estadounidense, ni la diferencia en los costos laborales.

Las acciones de Wall Street se desploman en las primeras operaciones, sumándose a una ola de ventas global tras el reciente anuncio de aranceles del presidente estadounidense Donald Trump - AFP

Esta guerra comercial apenas comienza, y es probable que otros países respondan con medidas similares, aplicando aranceles a los productos de Estados Unidos. En este contexto, el futuro económico global parece incierto, y todos los actores internacionales deberán estar preparados para las consecuencias de estas políticas comerciales agresivas.