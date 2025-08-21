Alertan por camarones congelados con posible contaminación radioactiva: "Aumenta riesgo de cáncer"

En Estados Unidos, la Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA, por sus siglas en inglés) recomendó enfáticamente evitar el consumo o venta de ciertos camarones congelados que podrían estar contaminados con un isótopo radiactivo del cesio, un elemento altamente tóxico para la salud de los seres humanos.

La entidad estadounidense dio a conocer que los productos que se encuentran bajo investigación fueron importados por una empresa de Indonesia. "Los camarones congelados importados de PT. Bahari Makmur Sejati infringen la Ley Federal de Alimentos, Medicamentos y Cosméticos", se lee en un comunicado de la FDA. Algunos de los productos de camarones congelados investigados se venden en la popular cadena de tiendas Walmart, una de las más grandes de Estados Unidos.

¿Qué se sabe de la alerta de camarones congelados con posible contaminación de radiación?

Según la FDA, el elemento hallado en un envío de los productos de camarones congelados fue el cesio-137 (Cs-137). "Actualmente ningún producto que ha resultado positivo con alerta de Cs-137 ha entrado al mercado estadounidense. La FDA está trabajando con los distribuidores y minoristas que recibieron el producto de PT. Bahari Makmur Sejati, después de la fecha de la primera detección por parte de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP), pero proveniente de envíos que no presentaron alerta, recomendó a las empresas que retiraran el producto del mercado".

Ciertos productos de camarones congelados crudos procesados por la empresa indonesia, que opera como BMS Foods, se venden en tiendas Walmart de los siguientes estados de Estados Unidos: Alabama, Arkansas, Florida, Georgia, Kentucky, Luisiana, Misuri, Misisipi, Ohio, Oklahoma, Pensilvania, Texas y Virginia Occidental. Estas son las características que dio la FDA sobre los productos investigados por la posible presencia del elemento radioactivo y que solicitó que fueran retirados del mercado:



Camarones crudos congelados marca Great Value, código de lote: 8005540-1, Fecha de caducidad: 15/3/2027

Camarones crudos congelados marca Great Value, código de lote: 8005538-1, Fecha de caducidad: 15/3/2027

Camarones crudos congelados marca Great Value, código de lote: 8005539-1, Fecha de caducidad: 15/3/2027

"El producto de PT. Bahari Makmur Sejati infringe la Ley Federal de Alimentos, Medicamentos y Cosméticos, ya que parece haber sido preparado, envasado o almacenado en condiciones insalubres, por lo que podría haberse contaminado con Cs-137 y representar un riesgo de seguridad", agregó la FDA. La entidad recomendó que si compró recientemente uno de los lotes afectados de camarones crudos congelados debe desecharlo de inmediato. Asimismo, se pidió no consumir ni servir el producto. "Los distribuidores y minoristas deben desecharlo y no deben venderlo ni servirlo".



¿Qué es el cesio-137 y por qué es tan peligroso?

La FDA detectó el Cs-137 en un envío de los camarones congelados. "El nivel de Cs-137 detectado en el envío retenido fue de aproximadamente 68 Bq/kg, inferior al Nivel de Intervención Derivado de la FDA para Cs-137 de 1200 Bq/kg. A este nivel, el producto no representaría un riesgo grave para los consumidores. Evitar productos como el envío analizado por la FDA con niveles similares de Cs-137 es una medida destinada a reducir la exposición a la radiación de bajo nivel, que podría tener efectos sobre la salud con una exposición continua durante un período prolongado".

La exposición externa a grandes cantidades de Cs-137 puede causar quemaduras, enfermedad por radiación aguda e incluso la muerte. La exposición a una cantidad tan elevada podría deberse a la manipulación inadecuada de una fuente industrial potente de Cs-137, a una detonación nuclear o a un accidente nuclear grave. En circunstancias normales, no se encuentran grandes cantidades de Cs-137 en el medio ambiente.

Según la Agencia de Protección Ambiental de Estados Unidos (EPA, por sus siglas en inglés), la exposición al Cs-137 "puede aumentar el riesgo de cáncer debido a la presencia de radiación gamma de alta energía. La exposición interna al Cs-137, ya sea por ingestión o inhalación, permite que el material radiactivo se distribuya en los tejidos blandos, especialmente el muscular, lo que aumenta el riesgo de cáncer".

Por su parte, la FDA alertó que el principal efecto preocupante para la salud humana es una exposición prolongada y repetida a dosis bajas, como por el consumo de alimentos o agua contaminados. "Derivado del daño al ADN de las células vivas del cuerpo".

MATEO MEDINA ESCOBAR

NOTICIAS CARACOL