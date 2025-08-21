¿Quién era Frank Caprio, “el juez más amable”, que murió a los 88 años?

El mundo despide a una de sus figuras más queridas. El Juez Frank Caprio, conocido por su compasión y humanidad en los tribunales, falleció a los 88 años, según confirmó su familia. Caprio se convirtió en una sensación global gracias a su reality show judicial 'Caught in Providence' y en sus últimos años libró una valiente batalla contra el cáncer de páncreas.

La noticia de su deceso fue comunicada por su hijo, David Caprio, a través de un emotivo video en la cuenta de Instagram de su padre. "Con profunda tristeza comunico que mi padre, el Juez Frank Caprio, falleció hoy, rodeado de su familia y amigos", expresó. La familia del juez emitió un comunicado destacando que Caprio era "querido en todo el mundo por su profunda compasión, humildad y fe inquebrantable en la bondad de las personas". Su vida, dijeron, fue un "ejemplo de humanidad".



¿De qué murió el juez Frank Caprio?

Durante los últimos años, Caprio enfrentó valientemente el cáncer de páncreas, enfermedad que se complicó en los últimos días, pues el hombre de 88 años estaba en el hospital. Desde una camilla, un día antes de su fallecimiento, 'el juez más amable del mundo' se dirigió a sus seguidores en Instagram pidiendo que oraran por su salud. "Me dirijo a ustedes pidiéndoles que me recuerden en sus oraciones. Soy un gran creyente del poder de las oraciones".

Tan solo unas horas antes de anunciar su deceso, la familia posteó una foto del juez Frank Caprio desde el hospital, luciendo una gran sonrisa y levantando el dedo pulgar. "El juez Caprio desea agradecer sinceramente a todos y cada uno de ustedes por sus oraciones, amor y apoyo mientras está en el hospital", escribieron y momentos después informaron sobre su fallecimiento, noticia que ha conmovido al mundo.

¿Por qué era el juez más amable del mundo?

Durante casi cuatro décadas, el jurista de Rhode Island se destacó por un estilo único y empático. En su programa, que se hizo viral en plataformas digitales, se le veía a menudo anulando multas a personas en situaciones difíciles o incluso invitando a los niños a participar en las audiencias para ayudar a decidir el destino de sus padres. Este enfoque, que contrastaba con la severidad tradicional de los tribunales, le ganó el apodo de “el juez más amable del mundo” y le dio millones de seguidores en redes sociales.

El programa judicial 'Caught in Providence' comenzó a transmitirse en 1999 y se volvió viral en 2017, alcanzando cientos de millones de vistas en plataformas digitales. Fue tal el impacto que causó la amabilidad del juez que en 2021, el show fue nominado a un premio Daytime Emmy y en su canal de YouTube tiene casi 3 millones de suscriptores. Caprio creía que la justicia debía tener humanidad, por eso en cada caso preguntaba a la persona: "Cuénteme un poco sobre lo que está pasando en su vida".

El impacto de Caprio trascendió su programa de televisión. El gobernador de Rhode Island, Dan McKee, lo elogió como "más que un jurista: era un símbolo de empatía en la magistratura, que nos mostraba lo que es posible cuando la justicia se templa con humanidad". Como muestra de respeto, McKee ordenó que las banderas del estado ondearan a media asta.

"El juez Caprio tocó la vida de millones a través de su trabajo en la sala del tribunal y más allá. Su calidez, humor y amabilidad dejaron una marca imborrable en todos los que lo conocieron", se lee en el comunicado en su página de Facebook. Nacido en 1936, el Juez Caprio había compartido un último mensaje desde el hospital tan solo un día antes de su muerte, pidiendo oraciones tras sufrir un "revés" en su salud. Su partida deja un vacío en el corazón de aquellos que lo admiraban y veían en él un faro de bondad y justicia.

