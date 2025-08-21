Influencer se enteró que su pequeña hija había muerto en plena transmisión en vivo

Hay tristeza en la comunidad gamer de Brasil, luego de que en plena transmisión en vivo del influencer Renato Tsukasa se enterara de la muerte de su hija Giulia. El famoso estaba transmitiendo en vivo mientras jugaba, cuando fue alertado por su suegra de que la niña de dos años había sufrido un accidente. El video del momento se hizo viral y conmueve a cientos de internautas.

Renato Tsukasa es un streamer muy conocido en la comunidad de Twitch de Brasil, plataforma en la que suele transmitir en vivo mientras juega diversos videojuegos y compite con sus seguidores. Además, en Instagram también era reconocido por compartir videos de su estilo de vida saludable, rutinas de ejercicios en el gimnasio y, especialmente, por mostrar amorosamente a sus dos pequeños hijos.



¿Qué pasó con la hija del streamer?

Los seguidores de Tsukasa estaban conectados a la transmisión en vivo mientras el famoso jugaba videojuegos e interactuaba con ellos. En medio de su concentración, el streamer fue interrumpido por los gritos de su suegra, quien pedía ayuda. El hombre rápidamente se levantó de su silla y salió de la habitación. Por varios minutos la cámara encendida captó solamente su silla vacía, mientras las personas conectadas preguntaban en el chat qué había pasado.

Después de algunos minutos, Renato Tsukasa regresó a la habitación y se paró frente a la cámara claramente afectado. En medio de lágrimas, manifestó a sus seguidores: "Giulia logró escalar la valla de protección de la pileta. Su abuela no notó el movimiento, y la niña se hundió en el agua". La transmisión terminó en ese momento, dejando conmocionados a los internautas.

El video del momento rápidamente empezó a difundirse en otras redes sociales y se hizo viral. Horas más tarde se conoció con detalles lo que había sucedido en medio de la transmisión. Renato Tsukasa es el padre de dos pequeños menores, Pedro y Giulia, quienes estaban al cuidado de su suegra cuando él transmitía en vivo en Twitch.

Por medidas de seguridad en la casa, la piscina tenía una valla de protección para impedir que los niños saltaran al agua sin supervisión. Sin embargo, en medio de un descuido, la bebé de dos años logró escalar la valla y cayó en la piscina. Aunque el hombre saltó a la piscina en cuanto escuchó los gritos de su suegra y sacó a la niña, que ya estaba en el fondo del agua, no pudieron hacer nada por salvar su vida.

Cuando Renato sacó a la niña de la piscina, ella ya estaba inconsciente. En ese momento, el padre desesperado intentó reanimarla con respiración boca a boca y compresiones torácicas, sin éxito. Luego de esto Giulia fue trasladada de urgencia a un centro médico, donde los galenos intentaron revertir el paro cardiorrespiratorio, pero la niña no sobrevivió.

A través de redes sociales los seguidores de Tsukasa lamentan su pérdida y le envían mensajes de apoyo para sobrellevar este difícil momento que atraviesa su familia. Por su parte, el hombre publicó un conmovedor video con las fotos de su hija, manifestando su tristeza. "Giulia hija mía, TE AMO PARA SIEMPRE! 🖤😭", escribió.

MARÍA PAULA GONZÁLEZ

PERIODISTA DIGITAL DE NOTICIAS CARACOL