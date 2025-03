¿Cómo funcionará la Gold Card o tarjeta dorada? Trump afirmó que “es como la Green Card, pero mejor”

El presidente Donald Trump explicó en el primer discurso que ofreció ante el Congreso, en su segundo mandato, cómo funcionará la Gold Card que anunció el pasado 25 de febrero y que saldrá a la venta “muy pronto”. Según él, será mejor que la Green Card, con la que ciudadanos extranjeros obtienen la ciudadanía de ese país.

Quienes adquieran la Gold Card pagarán impuestos

Durante su intervención, el presidente Trump dijo que su Gobierno desarrolló “con mucho detalle lo que llamamos la tarjeta dorada (Gold Card) que se pone a la venta muy pronto. Por 5 millones de dólares permitiremos que la gente más exitosa en la creación de empleos en todo el mundo compre su camino a la ciudadanía de Estados Unidos. Es como la tarjeta verde (Green Card), pero mejor y más sofisticada”.

Según el mandatario, quienes adquieran el documento “tendrán que pagar impuestos en nuestro país, no tendrán que pagar impuestos en su lugar de origen. El dinero que ganen, pues no lo querrán hacer, pero tendrán que pagar impuestos y crear empleos; y, además, sacarán a la gente de las universidades y les pagarán para que se queden en nuestro país en vez de que los obliguen a salir”.

Trump afirmó que “hay ejemplos de gente que no se puede quedar después de estudiar aquí para tener éxito. Hay una compañía por ahí y mientras acabamos y sacamos a los delincuentes, traficantes y depredadores de menores que entraban por la política de esta gente, los demócratas del gobierno de Biden, las mismas políticas que ustedes permitieron que destruyeran nuestro país, ahora meteremos a gente brillante que crea empleos y van a pagar un montón de dinero y vamos a reducir nuestra deuda con ese dinero”.

“Atraerá a los mejores trabajadores migrantes”

Ya el 25 de febrero, el presidente estadounidense había hablado de la Gold Card o tarjeta dorada. Con esto, planea reemplazar un programa existente de visas EB-5 para inversionistas inmigrantes, que requiere una inversión mínima de 800.000 dólares.

En ese momento, Trump dijo que el programa de la tarjeta dorada estaría abierto a la solicitud de personas adineradas, como los oligarcas rusos.

El Programa de Inversionistas Inmigrantes EB-5, administrado por el Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos, fue creado por el Congreso en 1990 para "estimular la economía estadounidense a través de la creación de empleo y la inversión de capital por parte de inversores extranjeros", según el sitio web del USCIS.

Durantes las primeras tres semanas del Gobierno de Donald Trump, el ICE arrestó a unos 14.000 migrantes, dijo el zar fronterizo Tom Homan. Eso equivale a 667 por día, el doble del promedio de 2024 - PEDRO MATTEY/AFP

“No habrá muchos interesados”

Es poco probable que el programa de visas de Trump genere una afluencia importante de inversores globales ricos que busquen la ciudadanía estadounidense debido a las preocupaciones sobre los impuestos más altos, dijo el director ejecutivo y presidente de Latitude Group, Eric Major. Latitude es un grupo de especialistas en migración de inversiones que ofrece soluciones de residencia y ciudadanía para facilitar la movilidad global.

"Si eres un multimillonario de Beijing o un multimillonario en Omán o Dubái, sí, es posible que aspires a convertirte en estadounidense, ¿por qué no lo harías? Algunos dirían. Pero esos activos, que están sujetos a impuestos estadounidenses, si bien ahora no lo están, ciertamente no en Dubái con su impuesto a la renta corporativa y personal cero, es una factura bastante alta. Tienes que querer realmente estar en Estados Unidos", consideró.

Major cuestionó la competitividad de la propuesta en el mercado global de ciudadanía por inversión. Sostuvo que el precio de Trump está por encima de las expectativas del mercado y que muchos países ofrecen privilegios similares por una inversión menor, junto con beneficios adicionales como la membresía en la Unión Europea. "No quiero decir que no habrá interesados, pero no habrá muchos interesados", subrayó.

La propuesta generó reacciones encontradas entre los peatones en Times Square, Nueva York. Marsha y Linda, de Plainview, expresaron su apoyo al plan si la tarifa de 5 millones de dólares se utiliza para buenas causas, como ayudar a las personas sin hogar o a los veteranos. Sin embargo, los jubilados Dave y Chris Hickson lo criticaron, argumentando que el país no debería ser manejado como una empresa y la propuesta favorece a los ricos.

En Atlanta, Jim Gray estaba preocupado de que la propuesta pudiera priorizar a la élite rica del mundo sobre los inmigrantes que han estado tratando de ingresar al país durante años. Por otra parte, Nestor Wagner favoreció la idea de atraer a inmigrantes que pudieran traer dinero y empleos en lugar de aquellos que podrían necesitar asistencia social.

Los estudiantes de la Universidad de California, Berkeley, se sintieron decepcionados e insultados por la propuesta. Merut Shankar y Aidan Somaini Quintero criticaron el plan por favorecer a los ricos y menospreciar las contribuciones de los inmigrantes menos pudientes.

El plan de Trump llega en un momento en que la Unión Europea está presionando a los estados miembros para que retiren o endurezcan los programas de residencia por inversión, que pueden desencadenar burbujas de precios de la vivienda y aportar beneficios marginales al PIB, así como aumentar los riesgos de evasión fiscal y corrupción.

Un estudio de 2021 sobre los programas de visas doradas de la UE realizado por investigadores de la London School of Economics and Political Science y la Universidad de Harvard concluyó que los fondos generados por estos esquemas representaban solo una proporción "minúscula" de la inversión extranjera con un impacto económico "insignificante".

