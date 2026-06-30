Corte Suprema frena a Trump y mantiene la ciudadanía por nacimiento en EE. UU.: ¿qué implica?

La Corte Suprema de Justicia de los Estados Unidos ha emitido una determinación fundamental al confirmar que la ciudadanía por nacimiento se mantiene vigente para todas las personas nacidas en territorio estadounidense, sin importar la situación migratoria de sus progenitores. Este fallo representa un freno directo a las intenciones de la administración de Donald Trump de modificar este derecho constitucional mediante decretos ejecutivos.



En una entrevista con Noticias Caracol, el analista político internacional Robert Valencia explicó las repercusiones legales y políticas de esta decisión.

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El núcleo de la decisión judicial radica en la protección de la Decimocuarta Enmienda de la Constitución. Según Valencia, el anuncio del tribunal es "simplemente una ratificación de lo que ya se había estipulado... todas las personas que nacen en este país reciben automáticamente la ciudadanía estadounidense independientemente de su estatus migratorio". Esta interpretación incluye a hijos de padres que se encuentran en el país de forma irregular o temporal.

Desde una perspectiva técnica, el fallo bloquea la idea de que un presidente pueda, por cuenta propia, anular una parte de la Carta Magna. Los jueces argumentaron que el poder ejecutivo no tiene la facultad de "tumbar una enmienda constitucional" por decreto. Para realizar un cambio de tal magnitud, la ley exige un proceso legislativo que Valencia califica como "prácticamente imposible de realizar en el contexto actual político", ya que requiere la aprobación de dos tercios de ambas cámaras del Congreso y la ratificación de cerca de 30 estados.



Aunque la Corte falló a favor de la constitucionalidad de la ciudadanía, el análisis de los votos revela una división importante. Robert Valencia señaló un detalle crítico sobre el voto del juez Brett Kavanaugh, indicando que la decisión real fue de cinco contra cuatro en ciertos aspectos interpretativos. Kavanaugh argumentó en su disenso que las acciones de Trump no atacaban directamente la Constitución, sino la ley federal de migración.



Esta distinción es clave para el futuro legislativo. Según el experto, "lo que ha hecho Kavanaugh es implementar una hoja de ruta para que el presidente Donald Trump pueda exigirle al Congreso que haga una enmienda federal en temas migratorios, lo cual se puede realizar con una mayoría simple". Esto traslada el conflicto del ámbito constitucional al legislativo, donde actualmente existe una mayoría republicana, aunque Valencia duda de la voluntad política para actuar antes de las elecciones de noviembre, dado que muchas curules podrían estar en riesgo.

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"Turismo de natalidad"

La ciudadanía por nacimiento tiene raíces que se extienden hasta finales del siglo XIX, tras la Guerra Civil, con el objetivo de garantizar derechos a los esclavos liberados. Posteriormente, se ratificó en casos que involucraban a ciudadanos de origen chino, estableciendo que "sin importar el origen ni la nacionalidad las personas que nacen acá independientemente de dónde provengan pues tienen... el derecho que le otorga la Constitución".

Frente a las críticas sobre el llamado "turismo de natalidad" ,personas que viajan a EE. UU. temporalmente para que sus hijos obtengan la ciudadanía, el análisis indica que ya existen mecanismos para controlar estas prácticas, a menudo vinculadas a redes de dudosa procedencia. No obstante, el experto explicó que estos casos representan una parte muy pequeña en comparación con los millones de personas que podrían verse afectadas por un cambio amplio en la política migratoria. Además, el presidente de la Corte Suprema, John Roberts, y la mayoría de los magistrados consideraron que estas situaciones no son suficientes para cambiar la interpretación de la Constitución.

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A pesar del fallo, la tensión entre el Poder Ejecutivo y el Judicial continúa. Donald Trump ha expresado su desacuerdo a través de plataformas como Truth Social, "lo cual es lamentable para nuestro país", expresó criticando la postura de los jueces. La batalla legal podría trasladarse ahora a los tribunales de circuito (cortes bajas), que han sido escenarios de disputas sobre deportaciones y el debido proceso para solicitantes de asilo.

Valencia concluye que, si bien la decisión permite que los ciudadanos "respiren tranquilos" porque la Decimocuarta Enmienda sigue en pie, este es apenas el inicio de un proceso complejo que involucrará a abogados y a la propia Corte Suprema en futuras decisiones sobre los límites del poder presidencial y los derechos de los migrantes.