¿Cuáles podrían ser los posibles aranceles para Colombia en el ‘día de la liberación’ de Trump?

El presidente Donald Trump se dispone a lanzar el miércoles 2 de abril lo que podría considerarse el punto inflexión de una "guerra comercial" con nuevos aranceles que se supone marcarán el comienzo de una "era dorada" para Estados Unidos, pero cuyo desenlace es incierto para la economía global, incluida la de Colombia.

Desde que en enero regresó a la Casa Blanca, el magnate ha aumentado los aranceles a productos procedentes de China, una parte de los de México y Canadá, sus socios en el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (T-MEC), y sobre el acero y el aluminio, independientemente de su origen. Este jueves, Washington también prevé imponer un arancel adicional del 25 por ciento a los automóviles y componentes fabricados en el extranjero.

¿Habrá aranceles para los productos importados de todos los países?

Javier Díaz, presidente de Analdex, manifestó en Noticias Caracol que hay que esperar si el ‘día de la liberación’ anunciado por Trump aplicará impuestos a nivel global o si optará “por la vía de aranceles a un grupo de países”, que serían 21 y recíprocos.

No obstante, fue enfático en decir que “el afectado va a ser EE. UU., porque los productos van a ser mucho más costosos en ese país, porque van a tener un sobreprecio sobre ese arancel y ningún país va a quedar en ventaja o desventaja sobre los otros”.

“Lo que puede ocurrir allá es que caiga el consumo y los EE. UU. pueda entrar en un periodo de recesión y eso también nos afecta, porque significa menores compras, menor demanda”, agregó.

En caso de que llegaran a imponer aranceles en productos como el café, las flores y el aguacate hass, que hacen parte de los que más exporta Colombia a la nación norteamericana, el presidente de Analdex recomendó que el Gobierno de Gustavo Petro “no debería pensar en retaliaciones a estas medidas porque una economía pequeña, desatar una batalla comercial con los EE. UU. en un ambiente donde no hay multibilateralismo, donde lo que define quién tiene la razón es la fuerza, EE. UU. nos puede golpear y muy duro. En dado caso de un arancel general deberíamos quedarnos quietos”.

Eso sí, manifestó que “si le ponen arancel al café de Vietnam quedamos en mejor condición para vender café, si a México le ponen aranceles en aguacate quedamos en mejor condición para vender aguacate hass en EE. UU.”.

Pero Díaz insistió en que Colombia necesita importar materias primas como el maíz amarillo, indispensable para la producción de concentrado para las aves, para producir carne de pollo, huevos, carne de cerdo. “Ponemos un sobrearancel a esas importaciones y subimos los precios, no tiene sentido”, explicó, razón por la que sugirió que la nación “debería diversificar su economía, no depender de ese mercado, pero no responder con aranceles”.

Subrayó que con los aranceles que anunciará Trump este miércoles, México será el más afectado porque es el principal socio comercial y, en segundo lugar, Canadá. China sería la menos afectada porque “no depende exclusivamente del mercado de los Estados Unidos”.

- AFP

¿Qué se sabe de los aranceles que impondrá Trump?

La portavoz del mandatario, Karoline Leavitt, manifestó que el presidente estadounidense se ocupó el martes de "pulir" su proyecto, cuyo contenido y alcance siguen siendo un misterio. "A partir de mañana (miércoles) se acabaron los días en los que se estafa a Estados Unidos", sostuvo en rueda de prensa.

Añadió que los aranceles "se harán efectivos inmediatamente" una vez que se anuncien el miércoles, 'día de la liberación' según Donald Trump, durante una ceremonia a las tres de la tarde (hora colombiana) en la Casa Blanca. Es decir, justo después del cierre de la Bolsa de Nueva York, que ya ha comenzado a oscilar como otros mercados bursátiles del mundo.

El gobierno estadounidense no ha hecho comentarios sobre las informaciones publicadas por la prensa local que sugieren un arancel único del 20% sobre todas las importaciones. Hasta ahora amenazaba con que fueran "recíprocos", o sea que Washington igualara dólar por dólar los gravámenes impuestos a los bienes estadounidenses en el extranjero.

Algunos confían en obtener exenciones, como Vietnam, que ofreció reducir sus aranceles aduaneros sobre una serie de productos. Japón ha anunciado la creación de 1.000 "ventanillas de consulta" para ayudar a las empresas al tiempo que intenta conseguir un trato indulgente. El Reino Unido busca asimismo "un acuerdo económico", declaró el primer ministro británico, Keir Starmer.

Los ataques de Washington al libre comercio empujan a países a realizar acercamientos estratégicos. Durante el fin de semana, China, Japón y Corea del Sur anunciaron su intención de "acelerar" sus negociaciones para un acuerdo de libre comercio. Y altos cargos europeos pidieron fortalecer los lazos entre la Unión Europea (UE) y Canadá.

SANDRA SORIANO SORIANO

PERIODISTA DIGITAL NOTICIAS CARACOL

CON INFORMACIÓN DE AGENCIA AFP