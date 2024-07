"De ninguna manera" Joe Biden se retirará de elecciones en EE. UU., afirma su portavoz

Joe Biden "de ninguna manera" se retirará de la carrera por la Casa Blanca, dijo su portavoz este miércoles 3 de julio, mientras aumenta la presión sobre el veterano demócrata luego de su desastrosa actuación en el debate contra Donald Trump y después de que The New York Times informara que el mandatario estaría pensando en renunciar a la candidatura.

Así mismo, el mandatario apareció por sorpresa en una videollamada con el personal que trabaja en su reelección para decirles: "Los necesito ahora más que nunca. Voy a seguir luchando. Vamos a hacer esto hasta el final", afirmaron a EFE fuentes cercanas a la campaña.

Biden estaba acompañado de la vicepresidenta, Kamala Harris, con quien almorzó este mismo miércoles. Ambos hablaron con el personal del equipo electoral mientras estaban abrazados, según las fuentes.

¿Biden se piensa retirar?

Biden, de 81 años, le dijo a un aliado clave que debe convencer rápidamente al público de que puede hacer el trabajo, informaron The New York Times y CNN, lo que aumenta las apuestas para la primera entrevista televisiva de Biden posterior al debate, programada para el viernes.

Publicidad

"Él sabe que si hay dos eventos más como ese, estaremos en un lugar diferente", dijo el aliado, al hablar del pobre desempeño del presidente frente a su predecesor republicano la semana pasada, según el Times.

La Casa Blanca rechazó rápidamente la información calificándola de falsa, pero figuras del Partido Demócrata han expresado su desconcierto por lo que consideran evasivas y excusas por parte del presidente y sus asesores después de su actuación a menudo incoherente en los debates.

Publicidad

En el Congreso, los legisladores ven cómo se desvanecen las perspectivas demócratas de apoderarse de la Cámara de Representantes, conservar el Senado y regresar a la Casa Blanca, cuatro meses antes de las elecciones del 5 de noviembre.

La preocupación se vio agravada por una nueva encuesta del The New York Times realizada después del debate que mostró a Trump con su mayor ventaja sobre Biden: 49% contra 43%.

Otra encuesta posterior al debate realizada por la organización progresista sin fines de lucro OpenLabs encontró que New Hampshire, Virginia y Nuevo México, todos ellos estados que alguna vez fueron seguros para Biden, ahora están en juego para Trump.

No fue hasta el martes, cinco días después del debate, que Biden llamó al líder de la minoría de la Cámara de Representantes, Hakeem Jeffries. Los miembros del personal del Congreso han estado expresando su consternación por el lento ritmo de la comunicación.

Publicidad

"Estamos llegando al punto en el que puede que no haya sido el debate lo que lo perjudicó, sino las consecuencias de cómo lo manejaron", dijo un alto funcionario demócrata al medio político de Washington Axios.

Biden "absolutamente" no se retirará de la carrera, dijo el miércoles a los periodistas la secretaria de prensa de la Casa Blanca, Karine Jean-Pierre, y agregó que está "avanzando" con su campaña.

Publicidad

En los próximos días, el mandatario dará su discurso en los estados clave de Wisconsin y Pensilvania, y el viernes comparecerá ante ABC News para su primera entrevista desde el debate.

'Más preocupante'

El presidente ha citado la fatiga como una nueva explicación de su pobre actuación, diciendo que no había sido prudente al viajar "alrededor del mundo un par de veces" antes del debate y "casi se quedó dormido en el escenario".

Pero había regresado a Estados Unidos hacía casi dos semanas y pasó dos días descansando y seis preparándose para el debate.

El Times dijo que las personas que interactuaron con el presidente descubrieron que su confusión mental "se estaba volviendo más frecuente, más pronunciada y más preocupante".

Publicidad

Los legisladores demócratas han comenzado a expresar públicamente sus dudas: dos de ellos dijeron el martes que esperaban que Biden perdiera ante Trump en noviembre y otro pidió que abandonara la carrera por la Casa Blanca.

Grandes nombres de la Cámara de Representantes que habitualmente apoyan firmemente a Biden, entre ellos Nancy Pelosi y James Clyburn, han reconocido que las preguntas sobre su condición son justas.

Publicidad

"La cuestión fundamental, por supuesto, no es la campaña. No es la familia Biden. Y ni siquiera es el debate de la semana pasada", escribió el analista político y destacado crítico de Trump Bill Kristol el miércoles para el medio conservador The Bulwark.

"Se trata de la idoneidad del presidente para ser presidente, no por unos pocos meses más, sino por cuatro años más", expresó.