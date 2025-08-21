Esta es la razón por la que Gobierno Trump pintó muro fronterizo con México de negro

El Gobierno del presidente Donald Trump ha comenzado a pintar de negro el muro fronterizo con México como parte de sus esfuerzos para reducir la inmigración indocumentada.

Síganos en nuestro WhatsApp Channel , para recibir las noticias de mayor interés

La secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, publicitó la nueva estrategia este miércoles 20 de agosto, cuando se cumplen siete meses de la llegada del mandatario republicano a la Casa Blanca con la promesa de reducir a cero la inmigración indocumentada. (Lea también: ¿Cuál es el recorrido que llevan a cabo los buques estadounidenses para llegar a Venezuela?)



¿Por qué eligieron el color negro para el muro?

El fin es elevar la temperatura de las barras de metal y hacer más difícil su escalada. “Este muro es parte de la diferencia. Demasiado alto para escalarlo. Demasiado estrecho para atravesarlo. Y ahora, por orden del presidente, será pintado de negro, tan caliente al tacto que los inmigrantes ilegales ni siquiera lo intentarán”, dijo la funcionaria en un mensaje en X.

Noem estuvo el martes en una sección del muro fronterizo sur en Santa Teresa (Nuevo México), donde explicó a los agentes la nueva estrategia de la Casa Blanca para aumentar la temperatura de la estructura metálica actualmente de color marrón y, por lo tanto, dificultar su escalada, además de aumentar la vida útil del metal.

Publicidad

La secretaria explicó que la nueva pintura se realizó “específicamente” a petición del presidente Donald Trump. Destacó que la renovación del muro ayudará a los agentes de la Oficina de Protección Fronteriza y Aduanas (CBP) a hacer su trabajo.

“Es a la vez escudo y símbolo: un monumento al compromiso inquebrantable del presidente Trump con este país y la seguridad del pueblo estadounidense”, agregó.

Publicidad

Los fondos para renovar el muro y la nueva construcción, que avanza a un ritmo cercano a los 800 metros por día, según los datos dados por Noem, se adjudicaron en la ley de presupuesto aprobada en julio pasado. La Casa Blanca también está invirtiendo en tecnología, cámaras, sensores e infraestructura fluvial en la frontera suroeste.



Policía de EE. UU. y México realizan operativo conjunto

A la par, miembros de la patrulla fronteriza de Estados Unidos y policías de México realizaron un operativo de vigilancia conjunta para detectar a posibles migrantes indocumentados, observó la AFP. Estos "operativos espejo" se llevan a cabo desde hace cuatro años en diferentes puntos de la frontera, de 3.100 km, para contrarrestar el tráfico de personas, drogas y armas, según sus responsables.

En su respectivo territorio, los agentes recorrieron el miércoles en camionetas y un helicóptero un tramo del muro fronterizo que separa a la mexicana Ciudad Juárez (estado de Chihuahua) de las estadounidenses Sunland Park y Santa Teresa (Nuevo México). Las operaciones a lo largo de la vasta frontera se intensificaron desde el regreso al poder del presidente Trump, quien declaró una guerra a la migración irregular y al tráfico de fentanilo.

Los cruces de personas indocumentadas "han bajado hasta 95%", aseguró Alex Bastidas, supervisor de la Patrulla Fronteriza de Estados Unidos (USBP) en declaraciones en Sector El Paso, un área desértica que es considerada de las más peligrosas para los migrantes. "Son áreas muy desoladas, y claro que corren peligro, se les acaba la comida, el agua y ahorita va subiendo la temperatura y eso es muy peligroso. No queremos encontrar más gente" muerta, señaló.

En desarrollo de unos dos centenares de estos operativos se ha logrado el "rescate" de unas 1.500 personas que viajaban en condiciones riesgosas, indicó por su parte Luis Ángel Aguirre, oficial de la Secretaría de Seguridad de Chihuahua. "No vale la pena arriesgarse", afirmó el mando policial, que reportó además la detención de 120 personas sospechosas de secuestro, trata de personas y tráfico de armas, drogas y explosivos, en el marco de diferentes operaciones.

Publicidad

EDITADO POR SANDRA SORIANO SORIANO

COORDINADORA DIGITAL NOTICIAS CARACOL

smsorian@caracoltv.com.co

*CON INFORMACIÓN DE AGENCIAS EFE/AFP