¿De qué murió actriz famosa que fue hallada sin vida luego de nueve meses desaparecida?

La cultura del entretenimiento pakistaní está conmocionada ante el extraño fallecimiento de la actriz Humaira Asghar Ali, quien fue hallada muerta en su apartamento de Karachi el pasado 8 de julio de 2025. La famosa había estado cerca de nueve meses desaparecida, tiempo que se estima que la mujer permaneció sin vida en su casa, por lo que el cuerpo fue encontrado en alto estado de descomposición.

Su cuerpo fue descubierto en su apartamento dentro del prestigioso complejo Defence Housing Authority de Karachi cuando un alguacil, acompañado por la policía, ingresó forzosamente para ejecutar un desalojo por impago de renta. La vivienda, cerrada por dentro y sin señales de entrada forzada, contenía restos de comida caducada y utensilios oxidados, con su cuerpo en avanzado estado de descomposición, llegado a convertirse en masa negra infestada de insectos.



¿Cuáles con las posibles causas de muerte de Humaira Asghar?

Tras algunos días del escándalo que causó en Pakistán y de manera internacional la muerte de la actriz, se conoció el primer informe sobre la posible causa de muerte de Humaira. En el documento, realizado por Centro Internacional de Ciencias Químicas y Biológicas de la Universidad de Karachi, se estableció que "no se encontraron rastros de ningún sedante, psiquiátrico, narcótico o sustancia venenosa".

Para llegar a estas conclusiones, los forenses realizaron pruebas a las muestra del hígado, cabello y pulmones de la famosa. Ante lo descubierto hasta ahora, el inspector adjunto Syed Asad Raz señaló que se puede considerar como una "muerte natural", ya que no hay indicios de violencia y maltrato.

A pesar de este primer informe, los resultados de la autopsia todavía no han sido publicados. Cabe resaltar que los expertos han señalado que será complicado establecer la causa de muerte de la famosa por el alto estado de descomposición en el que estaba el cuerpo. Algo llamativo en el caso fue una mancha de sangre humana en la ropa de la mujer que se está investigando, aunque las autoridades dicen que podría haberse producido por la picadura de insectos.

Humaira nació en Lahore el 10 de octubre de 1983. Graduada de Bellas Artes con especialización en pintura y escultura del National College of Arts y la Universidad de Panyab, se convirtió en una figura destacada no solo en series de televisión como Just Married, Guru, Ehsaan Faramosh y el reality Tamasha Ghar (2022). Con más de 713.000 seguidores en Instagram, Humaira compartía su pasión por la moda, fitness, pintura y esculturas que expresaban empoderamiento femenino.

Las versiones iniciales indicaron que su familia “rechazó reclamar el cuerpo”. Sin embargo, su hermano Navid y su padre, el Dr. Asghar Ali, negaron tal abandono, explicando que esperaron los procedimientos legales antes de recibirla y que no había ruptura real: simplemente vivía independientemente y su contacto era escaso por trabajo y distancia. Finalmente, su funeral se celebró en Lahore, con asistencia de familiares, representantes de la industria artística y solidaridad comunitaria.

