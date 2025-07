Polémica por hermanos que se casan con la misma mujer en India: "Estamos orgullosos"

En India, dos hermanos han decidido contraer matrimonio recientemente con la misma mujer, argumentando que esto hace parte del seguimiento de una tradición religiosa, la cual se creía que ya estaba extinta. Esto desató una auténtica tormenta en las redes sociales donde existen usuarios que consideran que esto no debería estar permitido, otros tantos creen que expresan abiertamente su rechazo y que no coinciden que este tipo de prácticas sean realizadas por motivos religiosos.

Se trata de los hermanos Pradeep y Kapil Negi que se casaron con su prometida, cuyo nombre se mantiene en secreto, el pasado fin de semana en el pueblo de Shillai, en el estado himalayo de Himachal Pradesh, en presencia de cientos de personas. Como muchas otras bodas, esta fue debidamente aprobada por ambas familias, por lo que este caso ha despertado el debate entre el respeto a las tradiciones y creencias en contextos rurales donde se mantienen este tipo de prácticas y la defensa de los derechos humanos, especialmente en la autonomía y dignidad de las mujeres.

Por lo que la All India Democratic Women's Association (AIDWA), una asociación de defensa de los derechos de las mujeres, denunció esta unión. "Nuestra organización condena con firmeza estos actos de explotación de las mujeres, que van en contra de los derechos fundamentales de la mujer", declaró Mariam Dhawale, secretaria general de la AIDWA, a un medio local.

La poliandria, condición de la mujer casada simultáneamente con dos o más hombres, es ilegal en la mayoría de los países del mundo, incluido India. Sin embargo, sigue siendo tolerada en ciertas regiones del extremo norte del país, entre ellas las habitadas por los 300.000 representantes de la comunidad Hatti. "La poliandria era común en generaciones anteriores. Se ha vuelto inusual, pero sigue siendo practicada por los Hatti", dijo a la prensa un funcionario local, Harshwardhan Singh Chauhan. "Una de nuestras leyes consuetudinarias incluso la protege", especialmente para evitar la dispersión de las tierras agrícolas, agregó.

En respuesta a esto, los dos maridos se mostraron sorprendidos de haber generado semejante interés en la opinión pública. "No hemos hecho más que seguir una tradición de la cual estamos orgullosos", afirmó Pradeep Negi, citado por la agencia Press Trust of India. "Brindaremos apoyo, estabilidad y amor a nuestra esposa", prometió Kapil. Además de que uno de los jefes comunitarios, Kundal Lal Shashtri, recordó que la poliandria se menciona en el Mahabharata, una de las narraciones destacads del hinduismo. En particular, el texto narra la historia de Draupadi, quien fue esposa de cinco hermanos Pandava.

