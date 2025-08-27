De un brazalete a un anillo: la historia de amor entre Taylor Swift y Travis Kelce

Lo que comenzó como un gesto casi anecdótico en un concierto terminó convirtiéndose en uno de los romances más mediáticos de los últimos años. Taylor Swift y Travis Kelce confirmaron su compromiso el pasado 26 de agosto, coronando una historia que mezcló escenarios musicales, estadios de fútbol americano y momentos virales que marcaron a millones de fanáticos.



El primer guiño: un brazalete en Arrowhead

En julio de 2023, Swift se presentó en el Arrowhead Stadium de Kansas City, el mismo donde Kelce juega como estrella de los Chiefs. Entre el público estaba el deportista, quien confesó luego en su pódcast New Heights que había intentado regalarle a la cantante una pulsera de la amistad con su número de teléfono. El plan no funcionó, pero sembró la chispa.

Síganos en nuestro WhatsApp Channel , para recibir las noticias de mayor interés

“Me dolió un poco no poder hablar con ella, pero lo intenté. Era mi forma de decirle que me interesaba”, recordó entonces, entre risas.

Durante semanas circularon especulaciones hasta que, en septiembre de 2023, Swift sorprendió al aparecer en un partido de los Chiefs. La cantante fue vista en un palco junto a la madre de Kelce, celebrando las jugadas. Esa tarde dejó claro que algo más que un rumor los unía.



Desde ese momento, la intérprete de Anti-Hero se convirtió en una presencia habitual en los estadios de la NFL, mientras Kelce correspondía viajando a acompañarla durante su gira internacional. La confirmación del romance llegó de forma explosiva en noviembre de 2023 en Buenos Aires, cuando Swift modificó la letra de su tema Karma para dedicarla al jugador y lo besó en público al terminar el show.

Entre el Super Bowl y los escenarios

En 2024 la relación se hizo inseparable de sus carreras. Swift estuvo en Las Vegas celebrando junto a Kelce la victoria de los Chiefs en el Super Bowl, y poco después él apareció en el escenario de la Eras Tour en Londres, donde participó en una coreografía que enloqueció a los asistentes.

Publicidad

Ese mismo año, la cantante lanzó el álbum The Tortured Poets Department, con letras cargadas de metáforas futbolísticas y guiños a su relación.

Este agosto, tras varias señales públicas de complicidad, la pareja sorprendió con un anuncio en Instagram: Kelce se arrodilló y le pidió matrimonio a Swift, entregándole un anillo de diamante en oro amarillo. La publicación, acompañada de la frase “Tu profesora de inglés y tu profesor de gimnasia se van a casar”, desató una ola de celebraciones en redes sociales.

Publicidad

Swift, que en los últimos meses había destacado lo romántico que le parecía el cortejo de Kelce, aseguró en el pódcast New Heights que vivir un gesto así era “como estar dentro de una de sus propias canciones”.

NOTICIAS CARACOL