Familia de Juan Pablo Guanipa, preso político en Venezuela, denuncia que no ha sido liberado

Se cumple una semana de la captura del líder chavista Nicolás Maduro en medio de una operación militar de Estados Unidos en Caracas, Venezuela, y en medio de las conversaciones entre Washington y el país vecino, se conocen noticias sobre los primeros presos políticos liberados. Una de las liberaciones anunciadas y que más expectativa generó fue la del líder de la oposición Juan Pablo Guanipa.

Aunque varias fuentes informaron que uno de los primeros presos políticos liberados sería Guanipa, la familia del venezolano ha denunciado que el proceso ni siquiera ha iniciado y que Guanipa sigue privado de su libertad en Caracas como desde hace ocho meses.



¿Qué pasa con la liberación del preso político Juan Pablo Guanipa?

Ramón Guanipa, hijo del diputado, señaló a Noticias Caracol en vivo que en su familia hubo gran emoción al conocer que el nombre de Juan Pablo Guanipa estaba entre los presos políticos que se iban a liberar esta semana. Sin embargo, señaló que ninguna institución se comunicó con él para avisarle sobre la excarcelación de su padre, con lo que se dieron cuenta que el hombre sigue retenido por el régimen.

"Yo viajé ayer a Caracas precisamente a corroborar la información, a buscar respuestas y ante la no excarcelación de mi padre a levantar mi voz, seguir presionando. Se había dado una declaración por parte de Jorge Rodríguez, presidente de la Asamblea Nacional de ellos, diciendo que se iban a liberar masivamente a los presos políticos y van menos de 20 en estos 3 días. La exigencia es a que cumplan su palabra, porque aparentemente el gobierno de Estados Unidos ya da esto como un avance y resulta que no, los están engañando, no se ha dado dicha excarcelación. Que sean 20 de 800 o 900 presos políticos es un número minúsculo", señaló.



Guanipa detalló que en su visita a la sede de la Policía Nacional Bolivariana de Maripérez en las últimas horas, lo único que pudo corroborar es que su padre está en las mismas condiciones que hace ocho meses, cuando fue encarcelado. "Ayer fui a llevarle almuerzo, como es costumbre", indicó y cuando preguntó en el lugar sobre la posible liberación, le dijeron que "no se sabía nada al respecto de su excarcelación".



El hombre, que también ha estado registrando su denuncia en redes sociales, destacó que entendía que su padre ni siquiera estuviera enterado de una posible excarcelación, pues "los presos políticos no tienen ni un juicio justo ni un proceso debidamente producido". Ramón Guanipa aseguró que su familia no es la única que se presentó en los centros de detención a la espera de la liberación de algún preso político, luego de los anuncios que se hicieron por parte del régimen, pero tampoco han recibido respuesta sobre la salida de sus familiares.

"Mis hermanos están creciendo, son adolescentes, él se está perdiendo momentos que no van a volver. Son niños que tampoco tienen a su mamá, ellos también se están perdiendo de tener a sus figuras paternas. Dos de ellas están a punto de graduarse del colegio, uno es músico y ya tuvo su primer recital y el otro es futbolista y ha tenido partidos importantes sin la presencia de su padre. Les están quitando momentos especiales, cumpleaños, navidades, se las están quitando por nada porque mi padre no es un criminal"

Mientras está a la espera de que su padre sea liberado, tal y como se anunció días atrás, Ramón Guanipa detalló que seguirá en Caracas y que este sábado también irá a llevarle almuerzo y a seguir preguntando por su excarcelación. "Es todo muy burocrático, muy complicado. Mi padre ha sido una piedra en el zapato para el régimen, eso es lo que lo ha hecho convertirse en preso político, esta preso por ser incómodo para el régimen, porque su voz les pega, porque su voz pesa y su liderazgo es reconocido por el país".



Presos político venezolanos que sí han sido liberados

Organizaciones no gubernamentales tienen diferentes cifras sobre los presos políticos que hasta ahora se han liberados bajo el mandato de la presidenta encargada Delcy Rodríguez, luego de que Nicolás Maduro fuera capturado y trasladado a una prisión en Nueva York.

Este sábado, Alfredo Romero, director de la ONG Foro Penal, ha dado información en su cuenta de X sobre presos políticos liberados este sábado. Unidad Venezuela, la coalición de la oposición, reporta 17 presos políticos excarcelados, mientras que Foro Penal menciona 13 liberados por el régimen.

En primera medida. Romero señaló que "hace poco fue excarcelado otro preso politico, Virgilio Valverde, Coordinador Juvenil de Vente Venezuela". Virgilio Valverde de 25 años y miembro de Vente Venezuela, partido de María Corina Machado, fue detenido el pasado 15 de agosto. El funcionario también anunció que este sábado fue excarcelada otra presa política, identificada como Didelis Raquel Corredor, detenida desde julio de 2023.