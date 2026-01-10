En vivo
Cabezote sección Mundo Noticias Caracol 2025 DK
MUNDO  / Fuerte temblor en Indonesia este sábado 10 de enero: magnitud y epicentro del sismo
Fuerte temblor en Indonesia este sábado 10 de enero: magnitud y epicentro del sismo

Varias entidades dedicadas al monitoreo geológico, incluido el Servicio Geológico Colombiano, reportaron el fuerte temblor en Indonesia este sábado 10 de enero de 2026.

Por: Mateo Medina Escobar
Actualizado: 10 de ene, 2026
Fuerte temblor en Indonesia este sábado 10 de enero: magnitud y epicentro del sismo
El epicentro del temblor en Indonesia se dio en la isla de Halmahera.
Este sábado 10 de enero se reportó un fuerte temblor en Indonesia, registrado por entidades oficiales de varios países, como el Centro Helmholtz de Geociencias GFZ de Alemania y el Servicio Geológico de Estados Unidos. El movimiento telúrico tuvo como epicentro una zona cerca de la ciudad Tobelo en la isla de Halmahera.

A la espera de un reporte oficial, la entidad estadounidense reportó una magnitud de 6,5 y una profundidad de 52 km, mientras que el centro alemán reportó una magnitud de 6,8 y una profundidad de 77 km, por lo que aún se disputa el dato definitivo.

Noticia en desarrollo...

MATEO MEDINA ESCOBAR
NOTICIAS CARACOL

