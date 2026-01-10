La nueva estrategia de Estados Unidos en el Caribe: reubicó buques de guerra y los acercó a Cuba

El Ejército estadounidense ha reducido el volumen de la flota que mantiene desplegada en el Caribe desde el verano tras ejecutar el 3 de enero la operación que capturó al presidente venezolano, Nicolás Maduro, y ha trasladado dos buques de transporte anfibio a aguas al norte de Cuba como parte de esa reorganización, según informa el diario The New York Times.

Funcionarios anónimos citados por el rotativo indicaron que el contingente ha comenzado a reducirse pese a que el Gobierno de Donald Trump ha asegurado que mantendrá navíos desplegados en la región y las operaciones para destruir lanchas cargadas con drogas en el Caribe.



Estos movimientos incluyen el traslado del USS Iwo Jima y el USS San Antonio, ambos buques de transporte de tropas para desembarco anfibio, a aguas al norte de Cuba en el Océano Atlántico.



Estos movimientos reducirían el número de tropas estadounidenses en el Caribe en aproximadamente 3.000, hasta dejarlo en 12.000 efectivos. A su vez, al menos uno de estos dos buques podría regresar al puerto base que ambos navíos tienen en Norfolk, estado de Virginia, en las próximas semanas, indicó uno de los funcionarios citados.

Desde el pasado verano y en el marco de su campaña para presionar a Maduro para que abandonara el poder, Washington ha mantenido el mayor despliegue militar jamás visto en el Caribe, lo que incluye el envío de destructores, buques de transporte anfibio y el portaaviones USS Gerald Ford, el mayor y más moderno del mundo.

Interceptación de buques petroleros

Fuerzas conjuntas de Estados Unidos interceptaron este viernes al petrolero Olina en aguas del Caribe, en una acción coordinada entre el Departamento de Defensa y el de Seguridad Nacional (DHS), informó el Comando Sur.

La operación, que se realizó antes del amanecer, contó con la participación de infantes de Marina que partieron en helicópteros desde el portaviones USS Gerald R. Ford para ejecutar el abordaje.

En un comunicado, el mando estadounidense aseguró que la acción envía un "mensaje claro" de que "no existe refugio seguro para los criminales", en el marco de los esfuerzos de Washington para combatir "actividades ilegales transnacionales" en el hemisferio occidental, aunque no precisaron el número de detenidos y subrayaron que la operación se desarrolló sin resistencia.

El presidente estadounidense, Donald Trump, señaló más tarde que la incautación del petrolero se realizó "en coordinación con las autoridades interinas de Venezuela" después de que el buque partiera del país "sin la autorización correspondiente".

"Este petrolero está ahora en camino de regreso a Venezuela. El petróleo será vendido a través del GREAT Energy Deal, que hemos creado para tales ventas", dijo en su red Truth Social.

En otro comunicado en X, la secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, describió al Olina como parte de la llamada "flota fantasma", compuesta por petroleros sospechosos de transportar petróleo sometido a embargo que intentan evadir a las fuerzas estadounidenses mediante cambios de bandera o rutas clandestinas.

Según Noem, el buque, "sospechoso de transportar petróleo sometido a embargo", "había partido de Venezuela antes de ser interceptado".

La operación contó con la coordinación de la Fuerza de Tarea Conjunta Lanza del Sur, una iniciativa para "reforzar la seguridad marítima, frenar el tráfico ilícito y apoyar a las agencias civiles encargadas de la aplicación de la ley, especialmente en rutas del Caribe y América Latina".

Estados Unidos ha intensificado en los últimos días su presencia naval y aérea en el Caribe, y el miércoles requisó otros dos petroleros ligados a Venezuela, uno de ellos con bandera rusa. Ese día, el Pentágono confirmó la incautación del tanquero Marinera, antes conocido como Bella 1, buque que Washington persiguió desde el Caribe hasta el Atlántico norte durante tres semanas.

La Guardia Costera estadounidense también interceptó el M/T Sophia, petrolero sancionado que, según Washington, operaba ilícitamente en aguas internacionales, con lo que en total se han incautado cinco buques con crudo.

Funcionarios del Pentágono han señalado que la Operación Lanza del Sur no es temporal y que continuará desarrollándose mientras sea necesario para, según dijeron, proteger el territorio estadounidense y restaurar la seguridad en el hemisferio occidental.



Venezuela agradece a China por su postura contra violaciones al derecho internacional

Mientras Estados Unidos continúa con sus operaciones en el Caribe, el Gobierno de Venezuela agradeció este miércoles a China por su "firme posición" de rechazo a lo que consideró "la violación" del derecho internacional y de la soberanía venezolana, tras el ataque militar de Estados Unidos en el país suramericano.

En un mensaje publicado en Telegram por el canciller, Yván Gil, expresó "su más profundo agradecimiento" por la postura china que, a su juicio, rechazó "la politización e instrumentalización de los derechos humanos como pretexto para interferir en los asuntos internos de otros países".

En este sentido, dijo que esta "politización" se ha usado para "desprestigiar" al Gobierno chavista y, agregó, esto "ha allanado el camino para la ilegal agresión militar contra Venezuela".

"El pueblo venezolano reafirma su compromiso con la soberanía política, territorial y sobre sus recursos naturales", añadió.

China denunció este jueves el decomiso por parte de Estados Unidos de un petrolero que navegaba bajo bandera rusa en aguas internacionales y sostuvo que la "incautación arbitraria" de buques de otros países en alta mar "contraviene seriamente el derecho internacional" y vulnera los principios básicos de la Carta de Naciones Unidas.

Pekín reiteró además su rechazo a las sanciones "que carecen de base en el derecho internacional" y que no cuentan con la autorización del Consejo de Seguridad de la ONU.

Con información de EFE