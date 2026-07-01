Declaran luto nacional en Venezuela por siete días, mientras que cifra de muertos se eleva a 2.295

El balance del doblete sísmico que golpeó a Venezuela hace una semana subió a 2.295 muertos y más de 11.000 heridos, informó este miércoles el jefe parlamentario, Jorge Rodríguez, quien agregó que hay "12.841 personas damnificadas" por el doble sismo del 24 de junio. El anterior balance del martes daba cuenta de 1.943 fallecidos y 10.571 heridos.

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La cifra se conoció poco después de que la presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, dijera que "en homenaje a la memoria de las víctimas, he decidido decretar duelo nacional por siete días, a partir de las 6:00 pm de hoy", cuando se cumple una semana del doble terremoto.

Rodríguez expresó que en estos momentos de profunda tristeza, abraza a quienes sufren esta tragedia y reafirmó su compromiso de acompañarlos y protegerlos. "Venezuela tiene el alma rasgada por las pérdidas humanas causadas por los devastadores terremotos", añadió, y elevó sus oraciones por los heridos, las personas desaparecidas -sin que se haya precisado esta cifra- y las comunidades afectadas.



Un total de 80.870 familias han sido atendidas, mientras que en la zona de desastre hay 3.660 rescatistas extranjeros, 148 perros, 49 vehículos de apoyo y 26.121 efectivos venezolanos, según el Gobierno. Además, 15.467 personas se han registrado como voluntarios en labores de rescate.



Los daños causados tras los terremotos en viviendas y activos económicos, como vehículos, edificios o comercios, tienen una estimación preliminar de 6.700 millones de dólares, según una evaluación satelital basada en el Análisis Digital Rápido (Rapida) del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD).

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Un avión con medio centenar de voluntarios de la cooperación española salió este miércoles hacia Venezuela para instalar un hospital de campaña que se dedicará a apoyar la atención primaria de emergencia, la psicológica y procedimientos quirúrgicos o partos.

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