En vivo
Noticias Caracol En Vivo
Síguenos en:
Tendencias:
TERREMOTOS EN VENEZUELA
SELECCIÓN COLOMBIA
ALIAS ÑEQUE
MUNDIAL 2026

Publicidad

Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
Ahora no
Activar

Publicidad

Cabezote sección Mundo Noticias Caracol 2025 DK
Noticias Caracol  / MUNDO  / Declaran luto nacional en Venezuela por siete días, mientras que cifra de muertos se eleva a 2.295

Declaran luto nacional en Venezuela por siete días, mientras que cifra de muertos se eleva a 2.295

La presidente encargada, Delcy Rodríguez, dijo que "Venezuela tiene el alma rasgada" al cumplirse una semana de los dos terremotos.

Por: EFE
Actualizado: 1 de jul, 2026
Comparta en:
Declaran luto nacional en Venezuela por siete días, mientras que cifra de muertos se eleva a 2.295
AFP

El balance del doblete sísmico que golpeó a Venezuela hace una semana subió a 2.295 muertos y más de 11.000 heridos, informó este miércoles el jefe parlamentario, Jorge Rodríguez, quien agregó que hay "12.841 personas damnificadas" por el doble sismo del 24 de junio. El anterior balance del martes daba cuenta de 1.943 fallecidos y 10.571 heridos. 

Síganos en nuestro WhatsApp Channel, para recibir las noticias de mayor interés

La cifra se conoció poco después de que la presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, dijera que "en homenaje a la memoria de las víctimas, he decidido decretar duelo nacional por siete días, a partir de las 6:00 pm de hoy", cuando se cumple una semana del doble terremoto.

Últimas Noticias

Así fue el rescate de Fabiana, niña que se grabó bajo los escombros y espero horas para ser salvada
MUNDO

Así fue el rescate de Fabiana, niña que se grabó bajo los escombros y esperó horas para ser salvada

Trump pide al Congreso restringir derecho a ciudadanía por nacimiento tras rechazar fallo de Corte
MUNDO

Trump pide al Congreso restringir derecho a ciudadanía por nacimiento tras rechazar fallo de Corte

Rodríguez expresó que en estos momentos de profunda tristeza, abraza a quienes sufren esta tragedia y reafirmó su compromiso de acompañarlos y protegerlos. "Venezuela tiene el alma rasgada por las pérdidas humanas causadas por los devastadores terremotos", añadió, y elevó sus oraciones por los heridos, las personas desaparecidas -sin que se haya precisado esta cifra- y las comunidades afectadas.

Un total de 80.870 familias han sido atendidas, mientras que en la zona de desastre hay 3.660 rescatistas extranjeros, 148 perros, 49 vehículos de apoyo y 26.121 efectivos venezolanos, según el Gobierno. Además, 15.467 personas se han registrado como voluntarios en labores de rescate.

Los daños causados tras los terremotos en viviendas y activos económicos, como vehículos, edificios o comercios, tienen una estimación preliminar de 6.700 millones de dólares, según una evaluación satelital basada en el Análisis Digital Rápido (Rapida) del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD).

Publicidad

Un avión con medio centenar de voluntarios de la cooperación española salió este miércoles hacia Venezuela para instalar un hospital de campaña que se dedicará a apoyar la atención primaria de emergencia, la psicológica y procedimientos quirúrgicos o partos.

Noticia en desarrollo.

WhatsApp-Channel Suscríbase a nuestro canal de WhatsApp Channels aquí 👉🏻 Noticias Caracol
GoogleNewsProvider ✔️ Síganos en Google Noticias con toda la información de Colombia y el mundo.
Relacionados

Venezuela

Terremotos

Temblor de Tierra

Crisis en Venezuela

Publicidad

Publicidad

Publicidad