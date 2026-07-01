Reina de belleza y su novio son hallados sin vida entre ruinas en Venezuela: "Juntos hasta el final"

La familia de la modelo venezolana Skarlent Rodríguez confirmó a todos sus seguidores que, tras varios días de búsqueda, la mujer fue encontrada sin vida bajo los escombros de un edificio en La Guaira, uno de los estados de Venezuela más afectados por los dos terremotos ocurridos el pasado 24 de junio. Rodríguez se suma a las más de mil víctimas mortales que han sido reportadas por las autoridades en medio de esta tragedia que completa una semana.

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Desde que ocurrieron los terremotos de 7,2 y 7,5 en el país vecino, la familia de la modelo Skarlent Rodríguez había anunciado en sus redes sociales que estaban buscándola. Indicaron que para el momento de la emergencia ella y su pareja se encontraban en su edificio en La Guaira y que lo único que sabían es que la construcción era una de las más afectadas por la catástrofe y se había ido abajo.



El hallazgo de sus cuerpos sin vida

La familia de la modelo creó desde el mismo día de los terremotos y tras conocer que el edificio en el que vivía la mujer de 23 años había quedado en ruinas por completo una página de GoFundMe para recaudar fondos destinados a las labores de rescate y lo que necesitara Skarlent y su novio cuando fueran rescatados. Hasta el último momento, la familia mantuvo firme la esperanza de encontrarlos con vida y destinar el dinero donado a las atenciones médicas que ellos necesitaran en caso de estar heridos.

Sin embargo, el pasado 29 de junio hicieron una dolorosa actualización en la página de donación de fondos, señalando que ahora el dinero será destinado a los gastos fúnebres de la pareja. "Lamentablemente, hoy 29 de junio de 2026, ambos fueron encontrados sin vida", expresó la familia en el comunicado y, además, detallaron que la modelo y su novio fueron hallados bajo los escombros del edificios en La Guaira "uno al lado del otro, juntos hasta el final".



Según detalles compartidos por la familia a lo largo de los cinco días que pasaron sin tener noticias de Skarlent, la joven modelo vivió un tiempo en Florida, Estados Unidos, y hace un tiempo había decidido regresar a su natal Venezuela junto a su novio José Castro. Juntos habían decidido vivir en un edificio de La Guaira, en la zona de Catia La Mar, y se encontraban juntos en su apartamento en el momento del doblete sísmico que dejó su edificio en ruinas.



Durante cinco días, la familia de la también reina de belleza había gestionado una operación de búsqueda a gran escala en medio de los escombros con equipos de rescate profesionales y la ayuda de voluntarios. Tras una búsqueda incesante, en la noche del pasado lunes dieron con los dos cuerpos que no solo dieron cuenta de la magnitud de la tragedia que los dejó atrapados bajo piedras, sino del amor de pareja que los mantuvo juntos hasta el final.

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"No existen palabras suficientes para describir el dolor que sentimos, pero sí queremos expresar nuestra profunda gratitud por el amor, el apoyo y el esfuerzo que tantas personas brindaron para difundir información, ayudar en la búsqueda y reunir todo lo necesario durante estos días tan difíciles", escribió la familia que ahora pide ayuda para llevar a cabo los procesos funerarios.

Detallaron que a lo largo de estos días, los familiares de ambos se movilizaron económicamente para gestionar la búsqueda y hasta pausaron sus trabajos para unirse a las labores. Además, señalaron que los terremotos no solo los dejaron sin Skarlent y José, sino otros importantes miembros de su núcleo familiar que también quedaron sin vida ante la tragedia.

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"El proceso de búsqueda y la recuperación de los cuerpos ha sido extremadamente costoso. La familia de José ha sufrido pérdidas devastadoras: su papá, su abuela, su tío y su tía fallecieron en este terremoto. La familia de Skarlent tampoco ha podido trabajar desde el día en que recibimos la noticia. Por esta razón, hacemos un llamado para ayudar a cubrir los gastos funerarios, que han aumentado significativamente debido a esta tragedia en Venezuela", concluyeron.

Skarlent Rodríguez apenas iniciaba su carrera en el mundo del modelaje y ya contaba con importantes reconocimientos a sus 23 años. La venezolana recientemente se había coronado con el el premio de Miss Orlando 2025, concurso de belleza que en un comunicado también lamentó la partida de la mujer. "Con profundo pesar, lamentamos el trágico fallecimiento de Skarlent Rodríguez, Miss Grand Orlando 2025, tras el devastador terremoto que azotó a Venezuela. Expresamos nuestras más sinceras condolencias a su familia, a sus seres queridos y a todos los afectados por este desgarrador desastre. Nuestros pensamientos y oraciones están con el pueblo de Venezuela en estos momentos difíciles".

MARÍA PAULA GONZÁLEZ

PERIODISTA DIGITAL

mpgonzal@caracoltv.com.co