Detienen a hermanos señalados de acoso, una historia que ha sido comparada con Bebé Reno

El Ministerio del Interior español informó, a través de un comunicado, que la Policía de ese país detuvo este martes, 14 de mayo de 2024, en Alcobendas (localidad que está a 23 kilómetros de Madrid), a los hermanos venezolanos Francisco y Rebeca García, señalados de varios casos de acoso.

Según el comunicado, para Francisco y Rebeca García “se solicita una pena máxima de 15 y 30 años de prisión, respectivamente, como presuntos autores de los delitos de exhibición pornográfica de niños o adolescentes, asociación ilícita y acoso, y promoción o incitación al odio, con gran repercusión social”.

El pasado sábado, 11 de mayo de 2024, investigadores de la Policía española tuvieron conocimiento de la presencia de los hermanos en España, los identificaron plenamente, pero comprobaron que carecían de orden de detención internacional, por lo que les solicitaron a las autoridades venezolanas si existía algún interés sobre ellos.

Una vez las autoridades venezolanas dieron el aval de su detención, esta se hizo efectiva este martes con colaboración de las OCN-Interpol de Madrid y Caracas.

Francisco García es señalado en su país de “difundir sin consentimiento fotografías de niños, niñas y adolescentes, con connotación sexual explicita e implícita, publicando las capturas de pantallas en múltiples cuentas que posee a su nombre en redes sociales. Además, actuaría con la complicidad de su hermana, dedicándose además a perseguir, acosar y hostigar a varias víctimas valiéndose de plataformas de mensajería instantánea, redes sociales y llamadas telefónicas, llegando acceder sin el consentimiento de las victimas a sus domicilios y lugares de trabajo e incluso a amenazarlas de muerte”, asegura el Ministerio del Interior español en su comunicado.

Anny de Trindade, una de las víctimas de acoso, aseguró que Rebeca "me dejó un grafiti en la bomba de gasolina cerca de mi casa, iba a los festivales que yo iba, recibí los peores mensajes donde decía que ojalá me violaran, ojalá que me mataran, mensajes explícitos sexuales de cosas que quería hacerme".

