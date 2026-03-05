Diosdado Cabello insta a seguir exigiendo la liberación de Nicolás Maduro y de su esposa

El ministro de Interior de Venezuela, Diosdado Cabello, hizo un llamado a seguir exigiendo la liberación de Nicolás Maduro y de su esposa, la diputada Cilia Flores, detenidos en Estados Unidos, donde tendrán la siguiente audiencia judicial el próximo 26 de marzo.

"Sigamos pidiendo y exigiendo la liberación del presidente Nicolás Maduro y de Cilia Flores. Su lugar es aquí en Venezuela, no es en otro lugar, es aquí, en nuestro país", sostuvo el también número dos del chavismo.

En su programa semanal transmitido por el canal estatal Venezolana de Televisión (VTV), Cabello también pidió a los seguidores del chavismo "levantar la cara" en "estos días amargos y seguir avanzando siempre por el camino de la revolución bolivariana", en referencia al proyecto y movimiento político creado por Hugo Chávez (1999-2013).



El martes, cuando se cumplieron dos meses de la captura de Maduro y Flores durante un ataque estadounidense en territorio venezolano, cientos de chavistas se movilizaron en Caracas para exigir la liberación de ambos, detenidos en Nueva York.



Maduro está acusado de cuatro cargos: tres de conspiración para cometer narcoterrorismo, importar cocaína y poseer ametralladoras y artefactos destructivos; y un cuarto delito de posesión de esas armas. Flores, por su parte, está acusada de otros cuatro cargos relacionados con los de su marido: dos de conspiración para importar cocaína, uno de conspiración para poseer armas y otro de posesión de armas.

Ambos han pedido que se desestime el caso después de que la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) les negara la licencia para pagar su defensa con fondos de Venezuela.



“Sentimos su presencia viva”

La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, recordó al mandatario fallecido Hugo Chávez (1999-2013) como quien enseñó a los venezolanos a no rendirse "jamás". (Lea también: Trump dice que Delcy Rodríguez, presidenta (e) de Venezuela, "está haciendo un excelente trabajo")

"A 13 años de la siembra del comandante Hugo Chávez, sentimos su presencia viva en cada lucha y en cada victoria del pueblo. Nos enseñó a amar profundamente a esta tierra, a levantar la frente con dignidad y a no rendirnos jamás", escribió Rodríguez en sus redes sociales.

Por su parte, el hijo de Nicolás Maduro ratificó que "la revolución no es un momento", sino "una construcción permanente de conciencia y amor nacional".

"El llamado del comandante Chávez a la transformación profunda de las estructuras políticas y sociales sigue siendo nuestra hoja de ruta", manifestó el diputado Nicolás Maduro Guerra en X.

Seguidores de Chávez marcharon este jueves para reivindicar que el legado de su líder sigue "más vivo que nunca", pese a que varias de las decisiones que tomó durante su Gobierno han sido modificadas por la mandataria encargada, especialmente en política exterior con Estados Unidos.

Varias "micromarchas" salieron desde cinco puntos en el oeste de Caracas para llegar al Cuartel de la Montaña, donde se encuentra el mausoleo del presidente fallecido. (Lea también: La petición que hizo la esposa de Maduro, Cilia Flores, al no tener cómo pagar un abogado)

*CON INFORMACIÓN DE AGENCIAS EFE