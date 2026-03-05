Así recuerdan al colombiano que murió en Dubái, en medio de ataques de Irán: "Era amigo de todos"

La comunidad del corregimiento de Yatí, del municipio de Magangué (Bolívar), siente una profunda tristeza por la partida de Sebastián Loaiza Tobío, un soldado profesional que hace más de 12 años había viajado a Dubái, en Emiratos Árabes Unidos, para trabajar en seguridad privada. El pasado lunes 1 de marzo, le avisaron a su familia que había fallecido en un bombardeo de Irán, país que está atacando a otros territorios del Golfo Pérsico que tienen bases estadounidenses.

Loaiza Tobío, de 36 años, vivía en Dubái con su pareja, y tenía dos hijas de 10 y 3 años, quienes viven en Medellín y Montería respectivamente. Llegó al Medio Oriente en 2014 en busca de oportunidades, al igual que otros soldados extranjeros que continuamente son contratados por empresas privadas de ese país. Fue precisamente esa compañía la que le informó a la familia del deceso.

"Después de un buen rato de incertidumbre, se comunican directamente desde la empresa para la que él trabajaba en Dubái, se comunican directamente con los hermanos y les informan del deceso, que habría ocurrido en medio de los bombardeos que se están presentando en este país. Allí, desafortunadamente, él es una de las víctimas que caen en esta situación", afirmó Yesenia Neira Luna, amiga cercana del fallecido, para Noticias Caracol.



Según lo que han mencionado sus allegados, el día cuando murió, al parecer, un dron con explosivos cayó en el lugar donde se encontraba, pues el joven habría hecho parte del esquema de seguridad de un jefe o empresario árabe. Su hermano, Álvaro José Loaiza, comentó para Caracol Radio que Sebastián tenía un alto entrenamiento militar. “Mi hermano fue soldado profesional y se especializó en paracaidistas, medusa, combate fluvial, rappel y una serie de cursos. Era el mejor. Ese muchacho se movía rápido”, afirmó.



Así recuerdan a Sebastián Loaiza

Su familia y amigos lo recuerda como una persona alegre y amable con los demás. "Estas calles eran testigos cuando éramos adolescentes de cantidad de travesuras. Él era un gran amigo, era amigo de todos, era la persona a la que tú te acercabas y siempre tenía una risa con que recibirte. Siempre estaba de buen humor, no lo recuerdo bravo... siempre estaba contando un chiste. Siempre estaba mamándole gallo a la gente, estaba tomándole el pelo a todo el mundo", indicó Yesenia.



Su hermano, por otro lado, comentó que en los últimos meses le habían insistido en que volviera a Colombia, luego de venir al país un periodo el año pasado "Ya habíamos hablado de ese tema, le veníamos solicitando que se quedara. Él había compartido con nosotros las últimas semanas de julio, todo el mes de agosto y parte de la primera semana de septiembre. Tenía pensado ya ahorita, con el favor de Dios, quedarse, obviamente la compañera también, y pues lamentablemente sucede esto”, aseguró.

En redes sociales también han dejado algunos mensajes para despedirlo: "Cada foto, cada sonrisa, cada momento compartido en estas imágenes cuentan la historia de un muchacho sencillo, soñador y valiente. Un yaticero que salió en busca de un mejor futuro. Un amigo de infancia que nunca perdió su sonrisa. Un hijo orgulloso de su tierra".

Por ahora su familia pide ayuda a las autoridades para realizar los trámites correspondientes de la repatriación del cuerpo. Mientras tanto, Emiratos ha sido blanco desde el sábado pasado de más de 800 drones y 200 misiles, que dejaron tres muertos, y se está llevando la peor parte de la campaña de represalia iraní contra varios países del Golfo por la ofensiva de Estados Unidos e Israel que mató a su líder supremo, el ayatolá Alí Jamenei.

