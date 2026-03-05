La empresa de carros Ford llama a revisión más de 600.000 vehículos: defecto en limpiaparabrisas

La empresa multinacional Ford llamará a revisión a 603.162 vehículos en Estados Unidos tras detectar problemas con los motores del limpiaparabrisas frontal, lo que puede "aumentar el riesgo de un accidente" , según documentos publicados por la Administración Nacional de Seguridad del Tráfico en las Carreteras de EE. UU. (NHTSA, por sus siglas en inglés).

El defecto afecta a unidades de los modelos Escape y Explorer de Ford y Aviator y Corsair de Lincoln, y de los años 2020 a 2022. El mayor número de unidades afectadas corresponde al Ford Explorer, con 328.341, seguido del Ford Escape, con 210.349 unidades. Los documentos publicados este jueves por la NHTSA señalan que un defecto de los motores, que fueron fabricados por Valeo Norteamérica en México, puede provocar un funcionamiento intermitente de los limpiaparabrisas, e incluso dejarlos inoperativos.



¿Cuál podría ser el riesgo de la falla en los vehículos Ford?

"El mal funcionamiento de los limpiaparabrisas delanteros puede provocar una visibilidad reducida o pérdida de visibilidad en determinadas condiciones, aumentando el riesgo de un accidente ", explicó la NHTSA. Ford señaló a la agencia estadounidense que no tiene conocimiento de ningún accidente, o lesiones, a consecuencia de este defecto. La compañía señaló que reparará de forma gratuita los vehículos afectados.



Ford es la compañía que más vehículos ha tenido que llamar a revisión en EE. UU. desde el inicio de 2026. Los datos de la NHTSA indican que en lo que va de año, Ford ha llamado a revisión a 5,4 millones de vehículos, cerca del 44 % del total en el país. El pasado 26 de febrero, Ford se vio forzado a llamar a revisión a 4,3 millones de vehículos en EE. UU. para solucionar un problema en el módulo que controla la conexión con remolques y que puede provocar que las luces de freno y de giro no funcionen.

