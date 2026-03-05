Delcy Rodríguez hará su primer viaje internacional como presidenta (e) de Venezuela: será a Colombia

La presidenta interina de Venezuela, Delcy Rodríguez, realizará su primer viaje internacional tras la captura de Nicolás Maduro y su esposa Cilia Flores, que están en una cárcel de Estados Unidos.

La venezolana viajará a Colombia para reunirse con el presidente Gustavo Petro y se ha confirmado la fecha y el lugar del encuentro.

Aunque inicialmente se había dicho que sería el 14 de marzo en un municipio de Norte de Santander, la fecha y el lugar cambiaron.



El encuentro seguirá siendo en ese departamento, pero se llevará a cabo en la ciudad de Cúcuta. Además, se adelantó un día y será el 13 de marzo.



Noticia en desarrollo.