En vivo
Noticias Caracol En Vivo
Síguenos en:
Tendencias:
COLOMBIA DECIDE 2026
GUERRA ORIENTE MEDIO
VENEZUELA
HERMANAS HERNÁNDEZ
LLUVIAS EN COLOMBIA
LUIS DÍAZ

Publicidad

Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
Ahora no
Activar

Publicidad

Cabezote sección Mundo Noticias Caracol 2025 DK
Noticias Caracol  / MUNDO  / Delcy Rodríguez hará su primer viaje internacional como presidenta (e) de Venezuela: será a Colombia

Delcy Rodríguez hará su primer viaje internacional como presidenta (e) de Venezuela: será a Colombia

Ya se había anunciado que la venezolana se reunirá con Gustavo Petro en Norte de Santander, pero se modificó el sitio y la fecha. Esto se sabe.

Por: Noticias Caracol
Actualizado: 5 de mar, 2026
Comparta en:
Delcy Rodríguez hará su primer viaje internacional como presidenta (e) de Venezuela: será a Colombia
AFP/Colprensa

La presidenta interina de Venezuela, Delcy Rodríguez, realizará su primer viaje internacional tras la captura de Nicolás Maduro y su esposa Cilia Flores, que están en una cárcel de Estados Unidos.

Síganos en nuestro WhatsApp Channel, para recibir las noticias de mayor interés

La venezolana viajará a Colombia para reunirse con el presidente Gustavo Petro y se ha confirmado la fecha y el lugar del encuentro.

Últimas Noticias

  1. La petición que hizo la esposa de Maduro, Cilia Flores, al no tener cómo pagar un abogado
    AFP
    MUNDO

    La petición que hizo la esposa de Maduro, Cilia Flores, al no tener cómo pagar un abogado

  2. Arrestan a Britney Spears por conducir bajo los efectos de sustancias: esto se sabe
    La cantante Britney Spears.
    Valerie Macon/AFP
    MUNDO

    Arrestan a Britney Spears por conducir bajo los efectos de sustancias: esto se sabe

Aunque inicialmente se había dicho que sería el 14 de marzo en un municipio de Norte de Santander, la fecha y el lugar cambiaron.

El encuentro seguirá siendo en ese departamento, pero se llevará a cabo en la ciudad de Cúcuta. Además, se adelantó un día y será el 13 de marzo.

Noticia en desarrollo.

WhatsApp-Channel Suscríbase a nuestro canal de WhatsApp Channels aquí 👉🏻 Noticias Caracol
GoogleNewsProvider ✔️ Síganos en Google Noticias con toda la información de Colombia y el mundo.
Relacionados

Venezuela

Delcy Rodríguez

Gustavo Petro

Publicidad

Publicidad

Publicidad