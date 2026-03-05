La petición que hizo la esposa de Maduro, Cilia Flores, al no tener cómo pagar un abogado

La esposa de Nicolás Maduro, Cilia Flores, pidió desestimar la acusación penal que enfrenta en Estados Unidos, donde se encuentra detenida tras ser capturada en Venezuela junto al líder chavista, el pasado 3 de enero.

La petición es la misma que hizo Maduro, luego de que la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) negara que se usaran fondos del Gobierno de Venezuela para pagar su representación legal.

Los abogados de Cilia Flores dijeron que su defendida no tiene dinero para pagarles y que confiaba en que el Gobierno de Venezuela iba a cubrir esos gastos.



Ante la imposibilidad de elegir a su abogado por no tener los recursos para financiarlo, la esposa de Maduro pidió a través de su defensa que se desestime la acusación en su contra y que reciba "cualquier medida" que se le otorgue a Maduro, argumentando que el Gobierno de EE. UU. "interfiere" con su derecho constitucional a una defensa justa al "impedir" que Caracas financie su labor, según una moción. (Lea también: Abogados venezolanos piden a EE. UU. investigar a Maduro por tortura: podría tener cadena perpetua)



Esta fue la decisión de EE. UU. sobre dinero para defender a Maduro y a su esposa

El abogado de Maduro, Barry Pollack, dijo el 26 de febrero que la OFAC le concedió una licencia el 9 de enero para que pudiera cobrar sus honorarios del Gobierno de Venezuela, ya que ambos están sujetos a sanciones de EE. UU., pero unas horas después la agencia enmendó esa autorización de manera que bloqueaba la transacción.



El defensor de Flores, Mark Donnelly, indicó que su bufete también recibió una licencia el 9 de enero, pero no fue hasta el 28 de febrero, dos días después de la denuncia de Maduro, cuando la OFAC modificó la autorización. Durante ese tiempo, especifica, la firma había "recibido rembolsos del Gobierno de Venezuela por honorarios y gastos".

"Al producirse (la modificación) inmediatamente después de la moción del Sr. Maduro, sin que hayan cambiado otras circunstancias factuales, es difícil concluir que esta acción haya sido tomada por ninguna otra razón que una represalia", opina Donnelly en el escrito al juez Alvin Hellerstein y fechado el 3 de marzo.

La moción de la defensa de Cilia Flores tiene la misma estructura que la de Maduro e incluye una declaración jurada de esta, en la que afirmó que no puede costear su propia defensa, y la de un abogado del Gobierno venezolano, Henry Rodríguez Facchinetti, que expresa el derecho y la disposición a financiar su defensa.

Asimismo, agregó una declaración de Donnelly, quien, igual que Pollack, le dice al juez que si no desestima la acusación le pedirá autorización para dejar de representar a su clienta ante la imposibilidad de cobrar por su trabajo.

Maduro está acusado de cuatro cargos: tres de conspiración para cometer narcoterrorismo, importar cocaína y poseer ametralladoras y artefactos destructivos; y un cuarto delito de posesión de esas armas. Cilia Flores, por su parte, está acusada de otros cuatro cargos relacionados con los de su marido: dos de conspiración para importar cocaína, uno de conspiración para poseer armas y otro de posesión de armas. (Lea también: Así fueron los últimos días de Maduro antes de captura por EE. UU. ¿qué pensaba de Delcy Rodríguez?)

*CON INFORMACIÓN DE AGENCIA EFE