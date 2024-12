Director de cine fue acusado de acoso sexual por 50 mujeres de Colombia, México y España

El pasado 1 de noviembre se conoció una grave denuncia en contra del director de cine Eduard Cortés por acoso sexual, por parte de casi 30 mujeres en España. La denuncia ha alcanzado nuevos parámetros en las últimas horas, incluyendo a víctimas de Colombia y México.

¿Cómo empezó la denuncia contra Eduard Cortés?

La directora y fotógrafa española Silvia Grav, quien dio a conocer en un principio la denuncia por el acoso sexual del cineasta español Eduard Cortés en sus redes sociales, publicó este lunes un vídeo en el que explica que han contactado con ella 53 mujeres, casi todas españolas, pero también de Colombia y México, por situaciones parecidas.

"Sabemos que hay muchas más", dice Grav en la grabación en la que habla en nombre de las 27 mujeres que dieron sus testimonios en un artículo publicado en el periódico El País el 18 de diciembre asegurando haber sufrido acoso sexual por parte de Cortés, quien les habría ofrecido trabajo en sus producciones con la condición de que se grabaran desnudas, masturbándose o en otras prácticas sexuales.

En su denuncia, la fotógrafa había detallado que "este señor se pasó años haciéndome grooming cuando yo tenía 19 y él 55, prometiéndome ayudarme profesionalmente y ahí sigue dirigiendo pelis y series en España". Agregó que fueron cuatro años en los que le insistió en tener encuentros personales y sexuales a los que ella se negó.

Tras su publicación en redes, empezó a recibir las historias de otras mujeres. "Me entró con lo mismo, hacerme un casting, las conversaciones acaban siendo sexuales", le escribió otra mujer que prefirió mantener anónima y así rápidamente llegó a 52 historias historias más. En la mayoría de los casos, resaltan que en el momento la diferencia de edad entre el director y ellas llegaba a ser de hasta 30 años.

Denuncias que recibió Silvia Grav sobre Eduard Cortés - Fotos: @silviagrav

Así avanza el proceso

Conocidas como 'las 27', aunque ya el número se ha elevado, Grav explica en el vídeo remitido a los medios junto a un comunicado escrito que "pasar por este proceso no es fácil", habla de "grietas" en el sistema y en la sector del cine y justifica por qué esta denuncia se hace públicamente, y no por vía policial.

En el texto, las firmantes aseguran que no buscan "venganza, sino sanar" y que "las que ya están y las que están por llegar no tengan que sufrir lo que vivimos nosotras".

También remarcan que los crímenes prescriben en muchos casos antes de que la víctima haya podido "procesar el trauma o tener el apoyo o la fuerza o la seguridad necesarios para enfrentarse a un proceso judicial que va a ser muy duro y muy largo".

Silvia Grav cuestionó en sus redes sociales que Eduard Cortés incluso haya dirigido en 2022 la serie española 'Ni una más', en la que actuaron varias adolescentes y se representa, casualmente, un caso de un hombre acosando jóvenes.

Las víctimas hacen hincapié en que se trata de situaciones que a menudo ocurren en la intimidad, o no siempre dejan pruebas físicas. Además, el abuso de poder es difícilmente punible si no hay un contrato firmado, limitaciones legales que "dejan a las víctimas en una posición de indefensión que no se debería tolerar".

Frente a ello, reclaman que los protocolos dentro de las industrias y academias vayan más allá de la creación de comisiones, libros blancos, días especiales, premios, y mesas redondas. "Las investigaciones deben realizarse sin importar el estatus de afiliación; el abuso no debería depender del rango del agresor", sostienen.

"Se ha demostrado que nuestro abuso no es un hecho aislado, sino una consecuencia de un sistema que lo permite", añade el comunicado, que concluye que "en este momento crucial, se caen las máscaras y se ve el color real de cada uno".